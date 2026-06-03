برگزاری چهارمین میز خدمت و برپایی نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» در بیرجند

به گزارش رخبرنگار میراث‌آریا، در چهارمین میز خدمت میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی که با هدف پاسخگویی بی‌واسطه به مطالبات مردمی شامگاه سه‌شنبه 13 خردادماه 1405 ترتیب یافت، سید احمد برآبادی، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان به همراه جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، پای سخنان و درخواست‌های شهروندان نشستند.

در حاشیه این میز خدمت، نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» با هدف روایت تصویری از آسیب‌های وارده به میراث‌فرهنگی کشور در جریان جنگ اخیر (جنگ رمضان) برای بازدید عموم دایر شد. این نمایشگاه که بازتابی از هویت و ریشه‌های تمدنی ایران است، خسارت‌های جبران‌ناپذیر وارد شده به بیش از ۱۴۹ بنای تاریخی ملی و چهار اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی را در معرض دید قرار می‌دهد؛ بناهایی که در جریان تهاجم‌های اخیر، هدف حملات قرار گرفتند.

نمایشگاه «ایستاده در غبار» روایتی از ایستادگی و پایداری تمدن چند هزارساله ایران در برابر خوی تهاجمی دشمن است و مظلومیت آثار تاریخی کشور را در برابر جنایات صورت گرفته در جنگ رمضان به تصویر می‌کشد.

برگزاری این نمایشگاه در کنار میز خدمت، علاوه بر تسهیل ارتباط مردم و مسئولین، فرصتی برای آگاهی‌بخشی در خصوص اهمیت پاسداشت میراث‌فرهنگی و یادآوری صدمات وارد شده به هویت تاریخی ایران در برابر اقدامات مخرب ددمنشانه فراهم آورد.

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