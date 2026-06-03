به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه در جلسه‌ با کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی توجه به بازارهای فرا مرزی برای عرضه محصولات صنایع‌دستی یک ضرورت و نیاز اساسی است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، افزود: به همین منظور با همکاری اتاق بازرگانی استان کرمانشاه به دنبال برنامه‌ ریزی برای اعزام هیئت تجاری و بازاریابی به کشور عراق هستیم.

او با بیان اینکه سال گذشته بزرگترین نمایشگاه صنایع‌دستی ایران در سلیمانیه عراق برگزار شد که در نوع خود بی‌نظیر بود، تصریح کرد:با توجه به شرایط جنگی آسیب‌های زیادی به هنرمندان صنایع‌دستی استان وارد شده است، برنامه اعزام هیئت بازاریابی صنایع‌دستی با هماهنگی اتاق بازرگانی به کشور عراق در دستور کار قرار گرفته است.

کوگانی گفت: با توجه به ظرفیت اتاق بازرگانی استان چگونگی انجام این بازدید تجاری و اینکه در اقلیم کردستان و یا قسمت غرب نشین کشور عراق برنامه‌ریزی‌های لازم انجام می‌شود.

به زودی هیات‌های تجاری کرمانشاه عازم عراق می‌شوند

بابک ترابی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمانشاه در این نشست اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی آسیب‌های جبران‌ناپذیری به صنعت گردشگری وارد کرده است.

او افزود: با توجه به اهمیت ارتباطات با کشورهای همسایه به ویژه در استان‌های مرزی سیاست کشور این است که افزایش ارتباطات با سرعت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

ترابی گفت: موضوع گردشگری و صنایع‌دستی می تواند یکی از آیتم‌هایی باشد که در این ارتباطات سریعاً فعال شود. دنبال این هستیم زمینه اعزام هیئت‌ها را به زودی انجام می‌دهیم نمایندگان گردشگری و صنایع‌دستی نیز در این سفر به همراه ما خواهند بود.

او تصریح کرد: پیگیر این هستیم که نمایشگاه توانمندی‌های استان کرمانشاه را در اقلیم کردستان عراق و بخش عربی این کشور برگزار کنیم.

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