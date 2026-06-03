بهگزارش میراثآریا، روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، بازدید میدانی از پروژههای هتل مارال، مجتمع گردشگری سحراما پلاس و کمپ گردشگری دیوری با حضور نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان کلیبر، بخشدار مرکزی، و رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان با هدف بررسی روند پیشرفت فیزیکی پروژهها، ارزیابی مسائل اجرایی و پیگیری زمینههای لازم برای تسریع در تکمیل طرحها انجام شد.
پروژههای هتل مارال، مجتمع گردشگری سحراما پلاس و کمپ گردشگری دیوری از جمله طرحهای مهم حوزه زیرساخت گردشگری در منطقه ارسباران محسوب میشوند که تکمیل آنها میتواند در ارتقای ظرفیت اقامتی و خدماتی کلیبر، بهبود کیفیت خدماترسانی به گردشگران و تقویت بسترهای توسعه اقتصادی منطقه نقشآفرینی مثبتی داشته باشد. با توجه به جایگاه ارسباران در گردشگری کلیبر، بهرهبرداری از این مجموعهها میتواند بخشی از نیازهای منطقه در حوزه خدمات سفر را پاسخ دهد و زمینه را برای افزایش ماندگاری گردشگران فراهم کند.
اباذر عباسپور رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کلیبر در تشریح اهمیت این بازدید بیان کرد: پروژههای در حال اجرای گردشگری در کلیبر از جمله طرحهایی هستند که تکمیل آنها میتواند بخشی از کمبودهای زیرساختی شهرستان را در حوزه اقامت و خدمات گردشگری جبران کند. به همین دلیل، بررسی میدانی روند اجرا و احصای مسائل هر پروژه در محل، برای تصمیمگیری دقیقتر و تسهیل در فرایند تکمیل آنها ضروری بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کلیبر افزود: در این بازدید، وضعیت هر سه پروژه بهصورت جداگانه از نظر میزان پیشرفت، نیازهای زیرساختی، مسائل اجرایی و الزامات پیشرو مورد بررسی قرار گرفت. هدف این است که با هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، روند اجرای طرحها با وقفه کمتری دنبال شود و پروژهها در چارچوب زمانبندی تعریفشده به مرحله بهرهبرداری نزدیک شوند.
او با اشاره به ظرفیتهای منطقه ارسباران در حوزه گردشگری گفت: کلیبر به دلیل برخورداری از جاذبههای طبیعی و موقعیت ویژه خود، از ظرفیت بالایی برای توسعه سرمایهگذاری گردشگری برخوردار است. طبیعی است که برای استفاده مؤثر از این ظرفیت، وجود مجموعههای اقامتی و خدماتی متناسب با نیاز منطقه اهمیت اساسی دارد و این پروژهها در همین چارچوب تعریف میشوند.
عباسپور گفت: تکمیل هتل مارال، مجتمع گردشگری سحراما پلاس و کمپ گردشگری دیوری در مجموع میتوانند بر ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، ایجاد اشتغال محلی و افزایش تحرک اقتصادی در شهرستان اثرگذاری مثبتی داشته باشند. هر میزان که این زیرساختها سریعتر وارد مدار بهرهبرداری شوند، امکان استفاده از ظرفیتهای گردشگری منطقه نیز بیشتر خواهد شد.
او در پایان تأکید کرد: در این بازدید، نماینده مجلس بههمراه سایر مسئولان بر استمرار حمایت دستگاههای اجرایی از سرمایهگذاران و پیگیری مسائل پروژهها تا زمان بهرهبرداری تأکید کردند. رویکرد اصلی این است که موانع موجود با هماهنگی میان بخشهای مختلف کاهش یابد تا این طرح ها در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله تکمیل و بهره برداری برسند.
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