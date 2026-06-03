برگزاری جلسه راهبردی برای رفع مشکلات مجتمع گردشگری آبگرم لوت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلسه بررسی مشکلات مجتمع گردشگری آبگرم لوت و کمپ گردشگری بشرویه روز سهشنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، نماینده دیوان محاسبات، نماینده سازمان بازرسی، ذیحساب و معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان برگزار شد.
سید احمد برآبادی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، در این نشست با اشاره به اهمیت استراتژیک مجتمع لوت در حوزه گردشگری سلامت، ضمن اذعان به چالشهای پیشین، خاطرنشان کرد: این مجموعه طی سالهای اخیر بهدلیل عدم تکمیل زیرساختها و عدم انجام مطالعات جامع پیش از سرمایهگذاری، با مشکلاتی از جمله آسیبهای سازهای و ترکهای موجود در بنا و استخرها مواجه بوده که بهرهبرداری از آنها را با محدودیت مواجه کرده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: طبق بررسیهای صورت گرفته، بنا در وضعیت فعلی میتواند تنها از طریق تغییر کاربری یا مقاومسازی مجدد مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، با هدف خروج از وضعیت بلاتکلیف و جلوگیری از هدررفت سرمایههای گردشگری استان، در این نشست تصمیمات عملیاتی و راهبردی اتخاذ شد.
او ادامه داد: همچنین در این جلسه، وضعیت کمپ گردشگری بشرویه واقع در مجاورت مسجد ابوالفضل بشرویه نیز به دلیل توقف پروژه، مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم و راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای رفع مشکلات زیرساختی این کمپ گردشگری صادر شد.
انتهای پیام/
نظر شما