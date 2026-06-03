میراث آریا: با تمرکز بر ظرفیتهای بکر و منحصربهفرد منطقه تفتان در جنوب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان، دولت و مسئولان محلی در تلاشاند تا با توسعه زیرساختها، این منطقه را به یکی از مقاصد جدید گردشگری طبیعی و سلامت تبدیل کنند.
برای حفظ جمعیت در دامنههای جنوبی تفتان و بهرهگیری از ظرفیتهای عظیم گردشگری این منطقه، تأمین آب آشامیدنی، بهسازی جاده، تقویت زیرساختهای رفاهی و آسفالت مسیرهای روستایی بهویژه مسیر ترشاب تا کندزرد، ضرورتی حیاتی است.
ترشاب با طبیعتی بکر، باغهای زردآلو، انار، انجیر و بادام کوهی و همچنین چشمهسارها و آبشارهای فصلی مانند تنگ و جگ، از مناطق با قابلیت بالا برای جذب گردشگر است و میتواند به یکی از قطبهای جدید توریسم اکولوژیک کشور تبدیل شود.
در دامنههای تفتان بیشاز ۳۶۰ گونه گیاه دارویی، خوراکی و معطر شناسایی شده و برخی از این گونهها مختص همین منطقهاند و قابلیت صادرات و بهرهبرداری صنعتی دارند.
اجرای طرحهای دهگردشی، راهاندازی بومگردیها، آموزش جوامع محلی و سرمایهگذاری در بستهبندی و فرآوری گیاهان دارویی بخشی از رویکردهای توسعهای دولت برای بهرهبرداری پایدار از این گنجینه طبیعی است.
ترشاب؛ ظرفیتی برای توسعه گردشگری جنوب شرق
فرماندار خاش در این باره اظهار کرد: منطقه ترشاب از توابع بخش مرکزی این شهرستان و در حاشیه قله آتشفشانی تفتان واقع شده و به سبب برخورداری از جاذبههای طبیعی متنوع، هر ساله پذیرای شمار زیادی از گردشگران، طبیعتگردان و کوهنوردان از نقاط مختلف کشور است.
فرشاد گرگیچ بیان کرد: وجود آبشارهای طبیعی و زیبای «تنگ وِجگ»، رودخانههای زلال، درههای سرسبز، چشمهها و چشماندازهای کمنظیر طبیعی در کنار آب و هوای مطبوع، این منطقه را به یکی از مقاصد مهم گردشگری در جنوب شرق ایران تبدیل کرده است.
او افزود: پوشش گیاهی خاص منطقه شامل درختان بادام کوهی، بنه، انجیر وحشی و گونههای متنوع گیاهی، جلوهای ویژه به طبیعت ترشاب بخشیده و ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری طبیعتمحور و اکوتوریسم فراهم کرده است.
او ادامه داد: قرار گرفتن ترشاب در دامنههای تفتان و نزدیکی آن به دیگر جاذبههای طبیعی و گردشگری شهرستان خاش، فرصت مناسبی برای رونق صنعت گردشگری، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد جوامع محلی فراهم آورده است.
فرماندار خاش با تأکید بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر جاذبههای طبیعی این شهرستان گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری، بهسازی مسیرهای دسترسی، ایجاد امکانات رفاهی و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی از برنامههای مهم برای بهرهبرداری مطلوب از ظرفیتهای گردشگری منطقه ترشاب است.
او تصریح کرد: معرفی جاذبههای طبیعی و تاریخی خاش در سطح ملی میتواند نقش مؤثری در جذب گردشگران داخلی و خارجی و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.
او خاطرنشان کرد: شهرستان خاش با برخورداری از قله تفتان، مناطق سرسبز و خوش آب و هوای دامنه این کوه، جاذبههای طبیعی کمنظیر و فرهنگ غنی مردم منطقه، از ظرفیتهای ارزشمندی برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری شرق کشور برخوردار است.
منطقه گردشگری ترشاب در بخش مرکزی شهرستان خاش و در دامنه کوه تفتان قرار دارد؛ آبشار تنگ وِجگ، رودخانههای دائمی، درههای طبیعی، پوشش گیاهی متنوع و درختان بادام کوهی از مهمترین جاذبههای این منطقه به شمار میروند. شهرستان مرزی خاش در ۱۸۵ کیلومتری جنوب زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، واقع شده است.
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