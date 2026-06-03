اعظم نیکخواه، در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا از برگزاری نمایشگاه تخصصی مبلمان، دکوراسیون داخلی، فرش و تابلو فرش دستباف از ۱۸ تا ۲۲ خردادماه خبر داد و گفت: این نمایشگاه با حضور گسترده تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، صنعتگران و برندهای معتبر حوزه مبلمان خانگی، دکوراسیون داخلی، فرش و تابلوفرش دستباف برگزار خواهد شد و تلاش شده است بستری مناسب برای نمایش ظرفیتها و توانمندیهای این صنعت در سطح استانی و ملی فراهم شود.
دبیر نمایشگاه تخصصی مبلمان، دکوراسیون داخلی، فرش و تابلوفرش دستباف استان البرز افزود: یکی از مهمترین اهداف این رویداد، ایجاد ارتباط مستقیم و بدون واسطه میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است؛ موضوعی که میتواند نقش مؤثری در کاهش هزینههای نهایی، افزایش شفافیت در بازار و همچنین تقویت اعتماد میان فعالان اقتصادی و مشتریان ایفا کند.
نیکخواه ادامه داد: در سالهای اخیر صنعت مبلمان، دکوراسیون داخلی و فرش دستباف به عنوان یکی از حوزههای اثرگذار در اشتغالزایی و گردش مالی خانوارها شناخته شده و از این رو حمایت از این بخش میتواند به شکل مستقیم در رونق اقتصادی و تقویت تولید ملی نقشآفرین باشد.
او توضیح داد: در این نمایشگاه تلاش شده است علاوه بر حضور فعالان اقتصادی استان البرز، تولیدکنندگان و صنعتگران شاخص از استانهای مختلف کشور نیز دعوت شوند تا آخرین دستاوردها، محصولات جدید، طرحهای نوآورانه و ظرفیتهای تولیدی خود را در معرض دید بازدیدکنندگان و فعالان بازار قرار دهند.
دبیر نمایشگاه تخصصی مبلمان البرز با اشاره به جایگاه ویژه استان در این صنعت تصریح کرد: استان البرز به دلیل نزدیکی به پایتخت، دسترسی آسان به بازارهای بزرگ مصرف، وجود زیرساختهای مناسب صنعتی و همچنین فعالیت واحدهای تولیدی متعدد در حوزه مبلمان و صنایع چوب، از ظرفیتهای قابل توجهی در این بخش برخوردار است.
این مسئول با بیان اینکه این مزیتها موجب شکلگیری یک بستر رقابتی و پویا در حوزه تولید شده است، گفت: حضور نیروی انسانی متخصص، هنرمندان خلاق و فعالان باتجربه در حوزه طراحی و تولید مبلمان و فرش، از دیگر عواملی است که البرز را به یکی از قطبهای مهم این صنعت در کشور تبدیل کرده است.
نیکخواه ادامه داد: برگزاری چنین نمایشگاههایی علاوه بر معرفی توانمندیهای تولیدکنندگان داخلی، میتواند به توسعه بازارهای فروش، افزایش تعاملات تجاری میان استانها و حتی زمینهسازی برای صادرات محصولات ایرانی به بازارهای خارجی کمک کند.
او ابراز کرد: در شرایطی که حمایت از تولید داخلی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور مطرح است، برگزاری نمایشگاههای تخصصی میتواند نقش یک پل ارتباطی میان تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان را ایفا کرده و مسیر توسعه پایدار این صنعت را هموار سازد.
این مسئول تصریح کرد: در این نمایشگاه جدیدترین محصولات حوزه مبلمان خانگی، دکوراسیون داخلی، فرش و تابلوفرش دستباف ارائه خواهد شد و بازدیدکنندگان این امکان را خواهند داشت تا ضمن آشنایی با آخرین روندهای طراحی و تولید در این حوزه، خریدهای خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه از تولیدکنندگان انجام دهند.
او تصریح کرد: حذف واسطهها در فرآیند عرضه محصولات، یکی از مهمترین دستاوردهای برگزاری نمایشگاههای تخصصی است که میتواند به کاهش قیمت نهایی برای مصرفکننده و در عین حال افزایش سودآوری برای تولیدکننده منجر شود؛ موضوعی که در نهایت به نفع کل زنجیره تولید و مصرف خواهد بود.
دبیر این نمایشگاه همچنین با اشاره به رویکرد محتوایی و توسعهمحور این رویداد گفت: در کنار بخش نمایشگاهی، تلاش شده است فضای مناسبی برای تعامل، گفتوگو و تبادل تجربه میان فعالان این صنعت فراهم شود تا زمینه برای شکلگیری همکاریهای جدید و ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی فراهم گردد.
این مسئلو در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه در بازه زمانی تعیین شده از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان البرز، واقع در روبهروی فرودگاه پیام، پذیرای بازدیدکنندگان، فعالان اقتصادی و علاقهمندان این حوزه خواهد بود.
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