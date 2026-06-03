به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ سید فرامرز میر در خصوص دستگیری متخلف حوزه میراث‌فرهنگی، گفت: در راستای رصد و پایش مستمر فضای مجازی و مقابله با خریدوفروش غیرقانونی اموال تاریخی و فرهنگی، فردی که اقدام به عرضه و خریدوفروش این‌گونه اموال در یکی از سایت‌های نیازمندی کشور کرده بود، در شهرستان گنبدکاووس شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی گلستان افزود: این اقدام با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و با همکاری پایگاه عملیاتی یگان حفاظت شرق استان، کلانتری ۱۲ شهید طالقانی گنبدکاووس و پس از اخذ نیابت قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان و هماهنگی فرماندهی یگان حفاظت انجام شد.

او خاطرنشان کرد: در بازرسی از متهم، سه قلم شیء تاریخی و فرهنگی مربوط به دوره اسلامی شامل یک کوزه سفالی، یک سکه فلزی و یک قطعه سنگ سوراخ‌دار کشف و ضبط شد.

سرهنگ میر ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده و تنظیم صورت‌جلسه، به همراه اشیای مکشوفه برای طی مراحل قانونی و قضایی به کلانتری ۱۲ شهید طالقانی گنبدکاووس تحویل داده شد.

او با تأکید بر تداوم اقدامات حفاظتی و نظارتی در سطح استان گفت: نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان با همکاری دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی به‌صورت مستمر فعالیت‌های مرتبط با حفاری‌های غیرمجاز، قاچاق و خریدوفروش اموال تاریخی و فرهنگی را رصد و پایش می‌کنند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی گلستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز، خریدوفروش یا جابه‌جایی مشکوک اشیای تاریخی و فرهنگی، مراتب را از طریق سامانه ملی ۰۹۶۶۲ به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

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