به گزارش میراث‌آریا، تفاهم‌نامه همکاری بین گروه موزه‌های دفینه و سازمان منطقه آزاد چابهار منعقد شد.

در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه، حمیدرضا سلیمانی مدیرعامل مؤسسه موزه‌های بنیاد گفت: برای اولین بار پردیس فرهنگی موزه‌ای و سایت موزه تاریخ تمدن مکران را در چابهار ایجاد خواهیم کرد. این موسسه در نظر دارد تا در آینده، خدمات مشاوره هنری، فنی و معماری برای ایجاد موزه ها فاخر ارائه کند. ما سعی می‌کنیم که دانش و تجربه ساخت موزه را به منظور گسترش و تعمیق فعالیت های تخصصی به سایر نهادها ارائه دهیم و بر همین اساس طی انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با منطقه آزاد چابهار سعی داریم با ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی موزه‌ای فاخر و ارزشمند در خور مردم منطقه ایجاد خواهیم کرد.

محمد سعید اربابی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار نیز در این مراسم اظهار کرد: متاسفانه در چابهار فاقد یک موزه مناسب هستیم به همین دلیل تصمیم گرفتیم موزه تاریخ مکران را با همکاری و هماهنگی و مشاوره گروه موزه‌های دفینه بنیاد مستضعفان در دو هفته آینده عملیات اجرایی آن را شروع کنیم تا اثرگذاری آن را در پهنه جنوب شرقی ایران به نحو مطلوبی انجام شود.

او افزود: برای همین از موزه‌های گروه دفینه بازدید شد و از مدیران آن خواستیم که به کمک منطقه آزاد بیایند و امروز این بازدیدها منجر به عقد تفاهم‌نامه‌ای شد که طی دو هفته آینده عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

اربابی تصریح کرد: امیدواریم در اولین فرصت موزه تاریخ مکران را در کنار قلعه پرتغالی‌ها شروع کرده و تاریخ این گوشه از ایران را در قالب موزه حفظ و نگهداری کنیم.

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