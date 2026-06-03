به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید ربیعی، مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از راه‌اندازی سامانه پیشخوان الکترونیکی وزارتخانه به‌عنوان یکی از گام‌های مهم در مسیر تحقق دولت هوشمند و ارتقای نظام پاسخگویی به شهروندان خبر داد.

وی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در راستای تسهیل فرآیند ثبت درخواست‌ها، مکاتبات و پیگیری امور مراجعان، سامانه پیشخوان الکترونیکی وزارتخانه راه‌اندازی شده است و از این پس تمامی متقاضیان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و از هر نقطه کشور، درخواست‌ها، نامه‌ها و مکاتبات خود را به‌صورت برخط ثبت و پیگیری کنند.

مدیرکل توسعه منابع انسانی افزود: متقاضیان با مراجعه به سامانه پیشخوان الکترونیکی به نشانی pishkhan.mcth.ir یا پیشخوان.mcth.ir می‌توانند درخواست‌های خود را ثبت کنند. پس از تکمیل فرآیند ثبت، پیامک تایید برای متقاضی ارسال شده و کد رهگیری اختصاصی در اختیار وی قرار می‌گیرد تا امکان رصد مستمر مراحل ثبت، ارجاع، بررسی و پاسخگویی به درخواست فراهم باشد.

ربیعی این اقدام را بخشی از رویکرد تحول‌گرایانه وزارت میراث‌فرهنگی در حوزه خدمات عمومی دانست و تصریح کرد: استقرار بسترهای هوشمند و الکترونیکی، علاوه بر تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات، موجب افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به امور، کاهش هزینه‌ها و مراجعات غیرضروری، ارتقای شفافیت اداری و تقویت اعتماد عمومی خواهد شد.

وی ادامه داد: سامانه پیشخوان الکترونیکی با پیشنهاد و پیگیری اداره‌کل توسعه منابع انسانی و با همکاری اداره‌کل فناوری اطلاعات، ارتباطات، امنیت و فضای مجازی طراحی و عملیاتی شده است و می‌تواند به‌عنوان یک زیرساخت مؤثر در ساماندهی ارتباطات مردمی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره این خدمت جدید، از تمامی واحدهای ستادی، ادارات‌کل استانی و مجموعه‌های تابعه خواست نسبت به معرفی گسترده این سامانه به مخاطبان و مراجعان اقدام کنند تا زمینه بهره‌مندی حداکثری مردم از این بستر الکترونیکی فراهم شود.

ربیعی در پایان تاکید کرد: توسعه خدمات غیرحضوری و هوشمندسازی فرآیندهای اداری، از اولویت‌های مهم وزارت میراث‌فرهنگی در مسیر ارتقای بهره‌وری، تکریم ارباب‌رجوع و تحقق حکمرانی کارآمد است و راه‌اندازی سامانه پیشخوان الکترونیکی نیز در همین چارچوب، گامی مؤثر برای تسهیل ارتباط مردم با وزارتخانه و افزایش کیفیت پاسخگویی به مطالبات عمومی محسوب می‌شود.

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