حفاظت علمی و تخصصی، اولویت مرمت بنای تاریخی گراندهتل است

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا ایزدی روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از پروژه مرمت بنای تاریخی گراندهتل در قزوین بر اهمیت حفاظت و مرمت اصولی این بنای ارزشمند تأکید کرد و گفت: حفظ بنا مهمترین اولویت در تمامی اقدامات اجرایی و مرمتی است و هرگونه مداخله باید با رویکرد حفاظتی و بر اساس ضوابط علمی و تخصصی انجام شود.
مدیرکل ثبت آثار کشور با اشاره به اقدامات صورتگرفته در بخش استحکامبخشی این مجموعه افزود: اقداماتی که تاکنون از سوی پیمانکار در حوزه استحکامبخشی گراندهتل انجام شده، در چهارچوب ملاحظات فنی و حفاظتی، منطقی است و امیدواریم پیمانکار با تعهد کامل نسبت به حفاظت، حراست و صیانت از ارزشهای تاریخی بنا، ادامه عملیات را با دقت و حساسیت لازم به انجام برساند.
ایزدی خاطرنشان کرد: گراندهتل تنها یک بنای تاریخی نیست، بلکه مجموعهای از لایههای ارزشمند تاریخی، فرهنگی و اجتماعی را در خود جای داده و از اینرو تمامی مراحل مرمت باید با شناخت دقیق این لایهها و با رعایت کامل اصول حفاظتی و مرمتی دنبال شود تا اصالت و هویت تاریخی بنا حفظ شود.
او ادامه داد: هدف از مرمت این مجموعه صرفاً احیای کالبد بنا نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا این فضای تاریخی ضمن حفظ خاطره جمعی و هویت فرهنگی خود، بتواند به مکانی مناسب برای ارائه خدمات فرهنگی، گردشگری و اجتماعی تبدیل شود.
مدیرکل ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی کشور همچنین با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند استان قزوین اظهار کرد: امیدواریم پرونده قلعههای الموت نیز بهزودی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد، بدون تردید استانی که در مسیر جهانی شدن قرار دارد، نیازمند نگاهی جهانی، توسعهمحور و مبتنی بر حفاظت پایدار از میراثفرهنگی است.
انتهای پیام/
نظر شما