به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین سید ابوالحسن حسن‌زاده، امروز ۱۳ خرداد اردیبهشت ۱۴۰۵ در این دیدار ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم، «عید ولایت و امامت»، با اشاره به جایگاه رفیع واقعه غدیر، نقطه کمال دین و ولایت امیرالمؤمنین (ع) را ضامن هدایت و عزت امت اسلامی دانست.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به اهمیت و جایگاه خطیر اداره‌کل میراث‌فرهنگی در حفظ و حراست از هویت ملی از تلاش‌ها و خدمات مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان به‌ویژه در جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی‌ قدردانی کرد.

او با تأکید بر اینکه عزت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون ایستادگی ملت، ایثارگری شهدا و وحدت حول محور ولایت است تصریح کرد: حفظ و حراست از میراث‌فرهنگی استان در واقع صیانت از هویت ملی و دینی ماست و تداوم این مجاهدت‌ها در مسیر حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی ضرورتی است که باید با جدیت پیگیری شود.

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