۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۰

قدردانی نماینده مجلس خبرگان رهبری از تلاش‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان

قدردانی نماینده مجلس خبرگان رهبری از تلاش‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با حضور در سالن اجتماعات استاد عزت‌الله نگهبان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با محمد جوروند، مدیرکل، و کارکنان این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین سید ابوالحسن حسن‌زاده، امروز ۱۳ خرداد اردیبهشت ۱۴۰۵ در این دیدار ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم، «عید ولایت و امامت»، با اشاره به جایگاه رفیع واقعه غدیر، نقطه کمال دین و ولایت امیرالمؤمنین (ع) را ضامن هدایت و عزت امت اسلامی دانست.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به اهمیت و جایگاه خطیر اداره‌کل میراث‌فرهنگی در حفظ و حراست از هویت ملی از تلاش‌ها و خدمات مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان به‌ویژه در جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی‌ قدردانی کرد.

او با تأکید بر اینکه عزت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون ایستادگی ملت، ایثارگری شهدا و وحدت حول محور ولایت است تصریح کرد: حفظ و حراست از میراث‌فرهنگی استان در واقع صیانت از هویت ملی و دینی ماست و تداوم این مجاهدت‌ها در مسیر حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی ضرورتی است که باید با جدیت پیگیری شود.

قدردانی نماینده مجلس خبرگان رهبری از تلاش‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان

انتهای پیام/

کد خبر 1405031301082
حسن بهداد
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha