به گزارش خبرنگار میراث آریا، چهل‌وپنجمین سفر و دومین رالی‌تور خانوادگی کمپر و کاروانینگ استان البرز با حضور ده‌ها خودروی کاروانی و بیش از ۱۷۰ گردشگر به مناسبت فرارسیدن عید غدیر به مقصد منطقه تاریخی و طبیعی خرقان در شهرستان زرندیه استان مرکزی برگزار شد.

اردشیر درویشی، اظهار کرد: این برنامه در ادامه سلسله سفرهای رسمی کاروانینگ استان البرز و با هدف توسعه گردشگری جاده‌ای ایمن، معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده روستایی و همچنین ایجاد تجربه‌ای مشترک برای خانواده‌ها طراحی و اجرا شد.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز با اشاره به آغاز حرکت کاروان از مهرشهر کرج افزود: این رالی‌تور با حضور بیش از ۶۰ دستگاه خودروی کمپر و کاروان و با مشارکت ۱۷۵ نفر از علاقه‌مندان به سفرهای جاده‌ای، از مجموعه کمپر و کاروانینگ البرز در مهرشهر آغاز شد و پس از عبور از محورهای ارتباطی استان‌های تهران و قزوین به سمت مقصد اصلی در منطقه خرقان از توابع شهرستان زرندیه حرکت کرد.

این مسئول با بیان اینکه این نوع سفرها یک تجربه زیست جمعی در دل مسیر است، گفت: یکی از اهداف اصلی این رالی‌ها، آشنا کردن خانواده‌ها با مفهوم سفر مسئولانه و پایدار است؛ سفری که در آن توقف‌ها، تعامل با جوامع محلی و شناخت ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی، به اندازه مقصد اهمیت دارد.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز در ادامه به ورود کاروان به منطقه خرقان اشاره کرد و افزود: نخستین مقصد میدانی این سفر، روستای تاریخی الویر بود؛ روستایی که به واسطه پیشینه چند هزار ساله و بافت فرهنگی خاص خود، از نقاط شاخص منطقه است. حضور کاروان گردشگری در این روستا با استقبال اهالی، اعضای شورای اسلامی روستا و نیروهای محلی حفاظت محیط‌زیست همراه شد.

او اظهار کرد: شرکت‌کنندگان در این بخش از سفر از کتابخانه و حمام قدیمی روستا بازدید کردند و همچنین با زبان بومی تاتی که از میراث‌های زنده زبانی منطقه است، آشنا شدند. این مواجهه مستقیم گردشگران با عناصر فرهنگی بومی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای چنین سفرهایی محسوب می‌شود.

درویشی گفت: پس از بازدید از الویر، کاروان به روستای اجان منتقل شد؛ جایی که بازدید از خانه‌های قدیمی خانواده خوارزمی در دستور کار قرار گرفت. وجود قنات فعال که از میان برخی منازل عبور می‌کند و زیست طبیعی ماهیان در آن، از جمله جلوه‌های کم‌نظیر این بخش از سفر بود که توجه شرکت‌کنندگان را به خود جلب کرد.

این مسئول توضیح داد: گردشگران در ادامه مسیر، پس از عبور از چند روستای منطقه خرقان، به کمپ اولیه در روستای دوزج (باغ ویلای فیروزخان) رسیدند؛ محلی که با همراهی و استقبال گرم خانواده مرحوم فیروزخان به عنوان میزبانان محلی، شرایط استقرار کاروان‌ها فراهم شد.

به گفته او، در این مرحله از سفر، بازدید از قلعه تاریخی علیشار نیز انجام شد؛ اثری که به عنوان یکی از نشانه‌های هویت تاریخی منطقه، مورد توجه گردشگران قرار گرفت. کاروانیان دو شب در این کمپ اقامت داشتند و برنامه‌های فرهنگی و گروهی نیز در همین محل برگزار شد.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز ادامه داد: پس از ترک روستای دوزج، کاروان به روستای مصرقان و باغ آقای مظهری منتقل شد و دو شب دیگر در این منطقه اقامت داشت. در ادامه، مسیر سفر به سمت دریاچه لار ادامه یافت؛ جایی که طبیعت بکر، سکوت محیط و شرایط اقلیمی خاص منطقه، تجربه متفاوتی از اقامت در دل طبیعت را برای شرکت‌کنندگان رقم زد.

او افزود: در این بخش از سفر، بازدید از روستای ارمنی‌نشین لار، کلیسای تاریخی منطقه و همچنین آبشار چاناقچی با قدمتی بیش از ۳۸۰ سال انجام شد. این مجموعه از جاذبه‌ها، به گفته درویشی، نشان‌دهنده تنوع فرهنگی و تاریخی کم‌نظیر منطقه خرقان است.

درویشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری کاروانینگ گفت: این سبک از سفر، علاوه بر ایجاد تجربه‌ای امن و خانوادگی، می‌تواند به شکل مستقیم در رونق اقتصاد محلی، افزایش تعامل فرهنگی و معرفی مناطق کمتر شناخته‌شده نقش‌آفرین باشد.

این مسئول تأکید کرد: یکی از ویژگی‌های مهم این رالی‌تور، ارتباط مستقیم گردشگران با جوامع محلی بود؛ ارتباطی که در آن هم مردم منطقه از حضور گردشگران بهره‌مند شدند و هم شرکت‌کنندگان با سبک زندگی بومی، آداب، زبان و تاریخ منطقه آشنا شدند.

درویشی در پایان خاطرنشان کرد: تجربه این سفر نشان داد که ظرفیت‌های گردشگری جاده‌ای در کشور همچنان گسترده و کمتر شناخته‌شده است و با برنامه‌ریزی هدفمند می‌توان از این ظرفیت‌ها برای توسعه پایدار گردشگری بهره گرفت.

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