همدلی مسئولان و مشارکت مردمی در پاسداشت میراث کهن آستارا/ بقعه تاریخی شیخ محمود خیوی پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد داداش زاده اصل روز چهارشنبه ١٣ خردادماه ١۴٠۵ با اشاره به اهمیت صیانت از آثار تاریخی و مذهبی منطقه اظهار کرد: در راستای حفظ هویت تاریخی و فرهنگی و همچنین فراهمسازی شرایط مناسب برای حضور زائران و برگزاری آیینهای مذهبی، عملیات پاکسازی و آمادهسازی محوطه بقعه شیخ محمود خیوی با مشارکت دستگاههای اجرایی و همراهی مردم برگزار شد.
سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان آستارا ابراز کرد: این اقدام با همت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان آستارا و با مشارکت بخشداری مرکزی، پایگاه مقاومت بسیج باغچهسرا، اداره حفاظت از محیط زیست، اداره منابع طبیعی، دهیاران و شوراهای روستاهای همجوار بقعه و همچنین جمعی از حافظان طبیعت و گروههای مردمی انجام شد.
او در ادامه افزود : حضور و مشارکت فعال مردم و دوستداران میراث فرهنگی در چنین برنامههایی نشاندهنده احساس مسئولیت اجتماعی و توجه جامعه به حفظ میراث ارزشمند تاریخی و معنوی منطقه است.
داداش زاده اصل در پایان، ضمن قدردانی از همکاری دستگاهها و مردم منطقه خاطرنشان کرد: بقعه شیخ محمود خیوی به عنوان یکی از آثار ارزشمند تاریخی و مذهبی شهرستان آستارا، ظرفیت مهمی در تقویت هویت فرهنگی و جذب گردشگران مذهبی دارد و حفظ و نگهداری آن نیازمند همراهی همیشگی مردم و دستگاههای مسئولان است.
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