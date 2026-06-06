به گزارش خبرنگار میراثآریا، هادی حقپناه روز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ بیان کرد: نمایشگاه صنایعدستی با هدف معرفی توانمندیهای هنرمندان و فعالان مشاغل خانگی شهرستان و در راستای حمایت از تولیدات بومی و محلی برگزار شد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سربیشه افزود: در این نمایشگاه ۱۲ غرفه به عرضه و نمایش محصولات و تولیدات مشاغل خانگی اختصاص یافت که بخش عمدهای از آن را آثار و تولیدات صنایعدستی هنرمندان شهرستان سربیشه تشکیل میداد.
او با اشاره به رشتههای حاضر در نمایشگاه گفت: محصولات ارائهشده شامل تولیدات صنایعدستی در رشتههای حولهبافی، گلیمبافی و دیگر دستساختههای سنتی و بومی شهرستان بود که با استقبال بازدیدکنندگان مواجه شد.
حقپناه خاطرنشان کرد: برپایی این نمایشگاه ذیل کمیته مربوطه و با مدیریت و هماهنگی نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سربیشه انجام شد و فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیتهای صنایعدستی و مشاغل خانگی شهرستان به شرکتکنندگان و میهمانان اجلاس شهدای شهرستان فراهم کرد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سربیشه تأکید کرد: حمایت از هنرمندان صنایعدستی و فعالان مشاغل خانگی و ایجاد زمینه معرفی و بازاریابی محصولات آنان از مهمترین اهداف برگزاری چنین نمایشگاههایی است.
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