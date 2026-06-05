به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، برپایی موکب‌های فرهنگی و پذیرایی که با هدف ترویج فرهنگ غدیر و تقویت مشارکت‌های اجتماعی روز پنج‌شنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ صورت گرفت، به عرصه‌ای برای نمایش پیوند عمیق فعالان گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان با ارزش‌های اصیل اسلامی تبدیل شد.

کاظم شبنم‌زاده، مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس، با قدردانی از اهتمام ویژه بخش خصوصی، مشارکت این واحدها را مصداق بارز مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و گفت: مشارکت مادی و معنوی فعالان این حوزه در برپایی موکب غدیر، علاوه بر رونق‌بخشی به این جشن بزرگ، نشان‌دهنده ارادت خالصانه جامعه گردشگری به ساحت مقدس امیرالمؤمنین (ع) است.

او با تقدیر از همکاری مجموعه‌های شاخص شهرستان از جمله آبگرم معدنی فردوس، هتل سنتی عماد نظام، و اقامتگاه‌های بوم‌گردی شمس‌العماره باغستان و رباط خوشاب، افزود: هدف از اجرای این برنامه فرهنگی، تبیین جایگاه گردشگری مذهبی در فضای پرشور و معنوی عید سعید غدیر و خدمت‌رسانی بی‌واسطه به عموم شهروندان بود که با استقبال گرم مردم فردوس همراه شد.

این حرکت جهادی فعالان گردشگری فردوس، ضمن ترویج فرهنگ غدیر، گامی مؤثر در جهت مردمی‌سازی فعالیت‌های حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و تقویت پیوندهای اجتماعی با آیین‌های مذهبی به شمار می‌رود.

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