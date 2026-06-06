بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علیرضا مصطفیلو روز جمعه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از ظرفیتهای گردشگری شهرستان، از تدوین و آمادهسازی پنج بسته سرمایهگذاری بدون نام در حوزه گردشگری این شهرستان خبر داد و گفت: مطالعات این بستهها توسط مشاوران تخصصی انجامشده و هماکنون در کارگروههای مرتبط استان در حال بررسی و تأیید است.
فرماندار شهرستان مینودشت افزود: پس از تصویب نهایی و اخذ استعلامهای لازم از دستگاههای متولی، این بستههای سرمایهگذاری در اختیار سرمایهگذاران بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.
او بابیان اینکه ارزش هر یک از این بستههای سرمایهگذاری چند هزار میلیارد ریال برآورد شده است، بیان کرد: اجرای این طرحها در برخی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری شهرستان ازجمله طول آرام، مرکوه، برفچال، تنگه چهلچای و محدوده سد نرماب پیشبینیشده و با مشارکت بخش خصوصی به اجرا خواهد رسید.
مصطفیلو با اشاره به استقبال سرمایهگذاران از ظرفیتهای گردشگری مینودشت گفت: در ماههای اخیر تعدادی از سرمایهگذاران از شهرهای مختلف کشور ازجمله تهران و مشهد از فرصتهای سرمایهگذاری این شهرستان بازدید کردهاند و نشستهای توجیهی متعددی نیز با آنان برگزار شده است.
فرماندار مینودشت ابراز امیدواری کرد: با نهایی شدن فرآیندهای اداری، بهزودی قراردادهای سرمایهگذاری منعقدشده و عملیات اجرایی طرحهای گردشگری در شهرستان مینودشت آغاز شود.
او تأکید کرد: جذب سرمایهگذاری در حوزه گردشگری میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهرهبرداری مطلوب از ظرفیتهای طبیعی و گردشگری این شهرستان ایفا کند.
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