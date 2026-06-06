توسعه صنعت گردشگری بدون نیروی انسانی متخصص ممکن نیست

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در شرایطی که صنعت گردشگری ایران بیش از گذشته به سمت تخصصی شدن حرکت می‌کند و کیفیت خدمات به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رقابت میان مقاصد گردشگری تبدیل شده است، موضوع آموزش نیروی انسانی نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان این حوزه بدل شده است؛ موضوعی که محور اصلی دومین نشست هم‌اندیشی مدیران موسسات آموزش گردشگری استان البرز بود.

این نشست روز شنبه، ۱۶ خردادماه با حضور معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز، مسئولان حوزه آموزش و مدیران موسسات آموزش گردشگری استان برگزار شد و شرکت‌کنندگان در آن درباره الزامات جدید آموزشی، چالش‌های پیش‌روی موسسات و راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش‌های تخصصی گردشگری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

امید محبی‌اصل در این نشست با اشاره به تحولات گسترده صنعت گردشگری در جهان اظهارکرد: امروز گردشگری به صنعتی دانش‌بنیان و مبتنی بر مهارت تبدیل شده است. در چنین شرایطی هر اندازه که بتوانیم در حوزه آموزش سرمایه‌گذاری کنیم، در واقع برای آینده گردشگری کشور سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با بیان اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه صنعت گردشگری است، افزود: زیرساخت‌های اقامتی، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و امکانات رفاهی هرچند اهمیت بالایی دارند، اما آنچه تجربه سفر را برای گردشگر ماندگار می‌کند، کیفیت تعامل انسانی و سطح دانش و مهارت فعالان این حوزه است. از همین رو آموزش باید در کانون برنامه‌ریزی‌های گردشگری قرار گیرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان البرز گفت: این استان به دلیل همجواری با پایتخت، برخورداری از مراکز دانشگاهی، دسترسی مناسب و حضور موسسات فعال آموزشی، ظرفیت آن را دارد که به یکی از قطب‌های آموزش تخصصی گردشگری کشور تبدیل شود. البته تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دولتی و حرکت به سمت استانداردهای روز دنیا است.

محبی‌اصل ادامه داد: آموزش‌های گردشگری باید متناسب با نیازهای جدید بازار کار بازطراحی شوند. امروزه گردشگری هوشمند، بازاریابی دیجیتال، مدیریت تجربه گردشگر، تولید محتوا و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، بخش مهمی از نیازهای آموزشی این صنعت را تشکیل می‌دهند و نمی‌توان صرفاً با الگوهای سنتی پاسخگوی نیازهای فعالان این حوزه بود.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل‌های جدید آموزشی گفت: هدف از تدوین و ابلاغ این دستورالعمل‌ها صرفاً افزایش نظارت نیست، بلکه ایجاد وحدت رویه، ارتقای کیفیت آموزشی و تضمین صلاحیت حرفه‌ای افرادی است که قرار است در آینده وارد بازار کار گردشگری شوند.

او افزود: در حوزه آموزش راهنمایان گردشگری، رعایت استانداردهای تعیین‌شده اهمیت دوچندانی دارد؛ زیرا راهنمایان گردشگری نخستین افرادی هستند که تصویر یک مقصد را در ذهن گردشگر شکل می‌دهند. هر اندازه دانش، مهارت و توانایی این افراد بیشتر باشد، به همان میزان کیفیت تجربه سفر نیز افزایش پیدا می‌کند.

محبی‌اصل با اشاره به نقش موسسات آموزشی در توسعه صنعت گردشگری گفت: موسسات آموزش گردشگری بازوهای فکری و تخصصی این صنعت محسوب می‌شوند. بسیاری از ایده‌ها، راهکارها و نوآوری‌هایی که می‌تواند به توسعه گردشگری منجر شود، در همین مراکز شکل می‌گیرد و به همین دلیل لازم است از ظرفیت آنان در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری استفاده شود.

او تصریح کرد: رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز، افزایش مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها است. ما معتقدیم هر اندازه فعالان این حوزه در فرآیند تدوین برنامه‌ها و سیاست‌ها نقش بیشتری داشته باشند، نتایج حاصل نیز اثربخش‌تر خواهد بود.

این مسئول همچنین بر ضرورت شکل‌گیری گفت‌وگوی مستمر میان موسسات آموزشی و متولیان دولتی تأکید کرد و افزود: برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی نباید به جلسات مقطعی محدود شود. ایجاد ارتباط مستمر و تبادل دیدگاه میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند بسیاری از چالش‌های موجود را پیش از تبدیل شدن به بحران برطرف کند.

محبی‌اصل در پایان با تأکید بر اینکه آینده گردشگری استان البرز در گرو تربیت نیروی انسانی توانمند است، گفت: اگر به دنبال توسعه پایدار گردشگری هستیم، باید آموزش را نه به عنوان یک هزینه، بلکه به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت ببینیم. توسعه گردشگری از کلاس‌های آموزشی آغاز می‌شود و هر اندازه در این حوزه موفق‌تر عمل کنیم، در آینده شاهد افزایش کیفیت خدمات، رضایتمندی گردشگران و رونق اقتصادی بیشتری خواهیم بود.

در ادامه این نشست، مدیران موسسات آموزش گردشگری استان نیز به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند. ضرورت به‌روزرسانی سرفصل‌های آموزشی، تقویت آموزش‌های مهارتی، استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی، افزایش تعامل با مراکز دانشگاهی و حمایت از فعالیت‌های پژوهشی از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بود که از سوی حاضران مطرح شد.

بخش دیگری از این نشست نیز به انتخاب نماینده موسسات آموزش گردشگری استان اختصاص داشت؛ اقدامی که با هدف انسجام‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و ایجاد سازوکاری منسجم برای انتقال مطالبات و پیشنهادهای موسسات به دستگاه‌های اجرایی انجام شد.

پس از برگزاری فرآیند رأی‌گیری و با حضور تمامی موسسات آموزش گردشگری استان، فرید روشنایی، مدیرعامل موسسه ماهان اسپیناس البرز، به عنوان نماینده موسسات آموزش گردشگری استان انتخاب شد.

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