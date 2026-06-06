به گزارش خبرنگار میراث آریا، میز خدمت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساوجبلاغ همزمان با برگزاری آیین عبادی- سیاسی نماز جمعه در مصلای شهر مهستان برگزار شد، برنامهای که با هدف تسهیل ارتباط مستقیم شهروندان با مدیران و رسیدگی بیواسطه به مطالبات مردمی، با حضور گسترده نمازگزاران همراه بود.
مهدی کاظمی اظهار کرد: برگزاری میز خدمت در حاشیه نماز جمعه مهستان فرصتی فراهم کرد تا به شکل مستقیم و بدون واسطه با مردم گفتوگو کنیم و مسائل، درخواستها و دغدغهها در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به صورت میدانی مورد بررسی قرار بگیرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساوجبلاغ افزود: در این برنامه موضوعاتی از جمله وضعیت آثار تاریخی شهرستان، نیازهای زیرساختی حوزه گردشگری، حمایت از هنرمندان صنایع دستی و همچنین ظرفیتهای سرمایهگذاری در بخش گردشگری مطرح و بررسی شد.
کاظمی با اشاره به رویکرد تعاملی این اداره تصریح کرد: تجربه برگزاری چنین برنامههایی نشان میدهد هر زمان ارتباط دستگاه اجرایی با مردم به صورت مستقیم برقرار شود، هم سرعت رسیدگی به مطالبات افزایش مییابد و هم دقت در شناسایی مسائل واقعی ارتقا پیدا میکند؛ بر همین اساس، میزهای خدمت یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش فاصله میان مردم و بدنه اداری محسوب میشود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساوجبلاغ ادامه داد: در جریان این میز خدمت، مجموعهای از درخواستها و مسائل مردمی دریافت شد که پس از دستهبندی، برای بررسی کارشناسی و پیگیری در دستور کار واحدهای مربوطه قرار گرفت. بخش قابل توجهی از این درخواستها به حوزه مرمت و حفاظت از آثار تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری و حمایت از فعالان صنایع دستی مرتبط بود.
او با اشاره به جایگاه ساوجبلاغ در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: این شهرستان به واسطه برخورداری از ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و روستایی، از مناطق دارای قابلیت توسعه گردشگری در سطح استان به شمار میرود و اداره میراث فرهنگی تلاش دارد با بهرهگیری از این ظرفیتها، زمینه رونق گردشگری و تقویت اقتصاد محلی را فراهم کند.
کاظمی افزود: برگزاری میزهای خدمت در حاشیه نماز جمعه، علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به مدیران، موجب افزایش اعتماد عمومی و ارتقای شفافیت در روند پاسخگویی میشود و این موضوع میتواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خدماترسانی داشته باشد.
این مسئول تأکید کرد: این اداره بر استمرار برگزاری میزهای خدمت در سطح شهرستان تأکید دارد و تلاش میکند با حضور در مناسبتهای مختلف و نقاط پرتردد، امکان ارتباط مستقیم و بدون واسطه با شهروندان را فراهم کند.
او در پایان گفت: هدف اصلی از برگزاری این برنامهها ایجاد یک مسیر پایدار برای ارتباط مؤثر با مردم و استفاده از نظرات آنان در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری است.
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