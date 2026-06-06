بازدید معاون گردشگری خراسان جنوبی از پروژه مجتمع گردشگری آویژه سربیشه

به گزارش خبرنگار میراثآریا، در بازدید معاون گردشگری خراسان جنوبی از پروژه مجتمع گردشگری آویژه که با همراهی سرپرست نمایندگی این اداره در شهرستان سربیشه روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ انجام شد، آخرین وضعیت اجرای این طرح چندمنظوره مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
هادی حقپناه، سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سربیشه، با بیان اینکه مجتمع گردشگری آویژه یکی از پروژههای کلیدی شهرستان در حوزه زیرساختی است، اظهار کرد: این مجموعه با طراحی چندمنظوره شامل بخشهای اقامتی، پذیرایی، فضاهای تجاری و تفریحی، نقش بسزایی در ارتقای صنعت گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه ایفا خواهد کرد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سربیشه در ادامه با اشاره به چالشهای پیشروی این پروژه افزود: کمبود نقدینگی، موانع موجود در شبکه بانکی و مسائل مربوط به راه دسترسی، از جمله مهمترین مشکلاتی است که روند تکمیل پروژه را تحتتأثیر قرار داده است.
او خاطرنشان کرد: محمد عرب، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی استان، خراسان جنوبی در این بازدید، ضمن تأکید بر اهمیت تکمیل این پروژه، بر پیگیری و بررسی راهکارهای لازم برای رفع موانع موجود و تسریع در روند اجرای طرح تأکید کرد.
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