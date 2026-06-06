به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید احمد برآبادی روز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ در جلسه هماهنگی اجرای ویژهبرنامههای روز جهانی و هفته صنایعدستی که با حضور معاون صنایعدستی و مدیران ادارات و نمایندگیهای شهرستانها برگزار شد، با بیان اینکه هفته صنایعدستی فرصتی طلایی برای تبیین ظرفیتهای هنرهای سنتی است، اظهار کرد: تلاش ما بر این است که با بهرهگیری از دانش روز و خلاقیت، پیوندی پایدار میان هنر اصیل و نیازهای بازار امروز برقرار کنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسانجنوبی ضمن تأکید بر لزوم نقشآفرینی مؤثر شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایعدستی استان در این هفته افزود: انتظار میرود متولیان در شهرستانها، ضمن ارائه طرحهای توسعهای و ترویجی، برگزاری نشستهای تخصصی با تشکلهای صنایعدستی و آغاز رسمی دورههای آموزشی سال ۱۴۰۵ را در دستور کار خود قرار دهند.
او با ارائه آماری از عملکرد حوزه تسهیلات گفت: در سال ۱۴۰۴ با رشد چشمگیر ۳۸۰ درصدی در جذب اعتبارات قرضالحسنه مواجه بودیم و در مجموع بیش از یک هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع مختلف در بخش صنایعدستی به متقاضیان پرداخت شده است.
برآبادی افزود: با توجه به عملکرد موفق استان در سال گذشته، دولت آمادگی دارد در سال جاری تخصیص منابع حمایتی را به دو برابر افزایش دهد. این منابع در قالب تسهیلات خوداشتغالی و اشتغالزایی در اختیار فعالان قرار خواهد گرفت.
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