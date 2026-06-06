به گزارش خبرنگار میراث آریا، نازی بیگلری هنرمند و استاد پیشکسوت و متبحر گلیم‌بافی شهرستان بردسیر استان کرمان در سن ۸۶ سالگی بر اثر عارضه قلبی روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ به دیار باقی شتافت.

نازی بیگلری از هنرمندان نام‌آشنای گلیم‌بافی شهرستان بردسیر بود که سال‌ها از عمر خود را صرف حفظ، ترویج و انتقال دانش و مهارت‌های بومی این هنر اصیل کرد، آثار و تلاش‌های این هنرمند پیشکسوت نقش ارزشمندی در پاسداری از میراث صنایع‌دستی منطقه و تربیت نسل‌های جدید هنرمندان داشت و نام او به‌عنوان یکی از حاملان میراث‌فرهنگی و هنری بردسیر در حافظه صنایع‌دستی استان کرمان ماندگار خواهد ماند.

در پی درگذشت این هنرمند پیشکسوت، سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با صدور پیامی، ضمن تسلیت به خانواده آن مرحومه، جامعه هنرمندان صنایع‌دستی و مردم شهرستان بردسیر، اظهار کرد: درگذشت استاد نازی بیگلری ضایعه‌ای برای خانواده بزرگ صنایع‌دستی استان کرمان است، بی‌تردید خدمات ارزنده و سال‌ها تلاش خالصانه ایشان در حفظ و انتقال هنر گلیم‌بافی، سرمایه‌ای ماندگار برای فرهنگ و هویت این سرزمین خواهد بود و یاد و نام این هنرمند فرهیخته همواره در تاریخ هنرهای سنتی کرمان زنده خواهد ماند.

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