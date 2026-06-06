به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صابر معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه روز شنبه ۱۶ مردادماه در جلسه کمیته گردشگری و فرهنگی هماهنگی سفر استاندار سلیمانیه عراق به کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به اینکه در آینده نزدیک استاندار سلیمانیه عراق به کرمانشاه سفر می‌کند، کمیته‌های سه گانه برای بهره‌برداری بیشتر از این سفر با دستور استاندار کرمانشاه شکل گرفته است.

معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه افزود: کمیته گردشگری و فرهنگی با عضویت دستگاه‌های فرهنگی استان نیز به دبیری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه تشکیل شده است.

او گفت: این کمیته با هدف برنامه‌ریزی برای ارائه پیشنهادات حوزه گردشگری و فرهنگی در این سفر تشکیل شده است و بسته پیشنهادی خود را به استاندار محترم تقدیم می‌کند.

صابر گفت: پیشنهادات متعددی از سوی دستگاه‌های عضو کمیته برای این سفر پیشنهاد شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به برپایی شب فرهنگی برای میزبانی از استاندار سلیمانیه عراق و هیات همراه اشاره کرد.

او افزود: در این سفر بخشی از توانمندی‌های فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه از جمله ظرفیت شهر خلاق خوراک، مراکز اقامتی، مراکز گردشگری سلامت، مجتمع‌های فرهنگی و .‌ ... در معرض دید هیات سلیمانیه عراق قرار گرفته و با مورد بازدید قرار خواهد گرفت.

معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه در خاتمه تصریح کرد: همچنین عقد تفاهم‌نامه خواهر خواندگی دو شهر سلیمانیه و کرمانشاه، برگزاری هفته فرهنگی مشترک، برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و ... در چهارچوب تفاهم‌نامه میان در شهر در این سفر مطرح خواهد شد.

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