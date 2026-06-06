به گزارش خبرنگار میراثآریا، مراسم تودیع و معارفه مدیر حراست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران امروز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور مدیرکل ادارهکل استان تهران، مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، معاونان و مدیران ادارهکل برگزار شد و طی آن جواد عظیمی به عنوان مدیر جدید حراست این ادارهکل معرفی شد.
عظیمی پیش از این مسئولیت ریاست حراست مجموعههای فرهنگی و تاریخی سعدآباد و نیاوران را بر عهده داشته و دارای سوابق مدیریتی و اجرایی در حوزه حراست و حفاظت از اماکن فرهنگی و تاریخی کشور است.
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