به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا اظهار کرد: دوره بازآموزی مدیریت واحدهای اقامتگاههای بومگردی و وبینار رایگان پروژه «برق سبز گردشگری» با همکاری کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی و شرکت برقتو، معاونت گردشگری و مرکز سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با هدف توانمندسازی مدیران و بهرهبرداران تاسیسات گردشگری در زمینه مدیریت بهینه انرژی و بهرهگیری از ظرفیت انرژی خورشیدی در سنندج برگزار میشود.
مدیرکل میراثرهنگی کردستان افزود: در این دوره و وبینار، موضوعاتیاز جمله احداث نیروگاه خورشیدی در اقامتگاههای گردشگری، استفاده از تسهیلات ویژه تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان، امکان فروش برق و ایجاد درآمد پایدار، بررسی هزینهها و بازگشت سرمایه، ظرفیت نصب و میزان تولید برق و همچنین بهکارگیری سیستمهای برق اضطراری مبتنی بر باتری و اینورتر، مورد بررسی و آموزش قرار میگیرد.
او با اشاره به اهمیت تامین برق پایدار در تاسیسات گردشگری عنوان کرد: خاموشیها میتواند موجب نارضایتی گردشگران، لغو رزرو و کاهش درآمد واحدهای اقامتی شود، در حالیکه بهرهگیری از انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش اثرات این مشکلات، زمینه ایجاد درآمد پایدار و جدید برای بهرهبرداران را فراهم میکند.
طالبنیا یادآور شد: این طرح با هدف توسعه نیروگاههای خورشیدی در هتلها، اقامتگاههای بومگردی، مجتمعهای گردشگری، کمپها، خانهمسافرها و مراکز بینراهی و همچنین افزایش تابآوری صنعت گردشگری در برابر ناترازی انرژی اجرا میشود.
این دوره آموزشی روز سهشنبه از ساعت ۹صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر در محل هتلجهانگردی سنندج برگزار و شرکت در وبینار از طریق لینک https://B2n.ir/xb1295 امکانپذیر و رایگان است.
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