به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز گذشته ۱۶ خرداد ماه، با حضور سید محمد رستگاری، مدیرکل و محمدرضا فلاحتی معاون میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد و جمعی از مسئولان محلی نخستین پایگاه مردمی میراث‌فرهنگی استان یزد در شهر مجومرد افتتاح شد.

این پایگاه وظیفه نظارت بر تمامی فعالیت‌های حوزه میراث‌فرهنگی، از جمله حفاظت، مرمت و تدوین طرح‌های تخصصی در زمینه آثار باستانی را بر عهده خواهد داشت.

مقر این پایگاه در یک بنای تاریخی با مساحت تقریبی ۴۰۰ مترمربع در شهر مجومرد مستقر شده که با همکاری شهرداری این شهر، مرمت و تجهیز شده است.

همچنین طی بازدید حاضران از بافت تاریخی مجومرد موضوع مرمت و بازسازی حسینیه و حمام قدیم و گذر تاریخی بازارچه مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

در ادامه این مراسم، هیئت همراه از بافت تاریخی جعفرآباد مجومرد نیز بازدید کردند. در این بازدید، روند بازسازی مدرسه تاریخی جمشیدی و همچنین وضعیت آتشکده این روستا مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین، مسئولان حاضر با حضور در مسجد تاریخی ریگ، ضمن بازدید از عملیات مرمت و بازسازی، روند اقدامات انجام‌شده در راستای مقاوم‌سازی این بنای تاریخی را بررسی کردند.

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