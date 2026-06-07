بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهران فلاح یکشنبه ۱۷ خرداد۱۴۰۵ گفت: بازدید آموزشی از فاز دوم کاوشهای باستانشناسی محوطه قلعهبن خشرودپی با سرپرستی مجتبی صفری و همراهی سحر آقاجاننسب توسط شرکت آموزش گردشگری سپنتا روژان مامطیر برگزار میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بابل افزود: حضور در آن برای علاقهمندان با هماهنگی و ثبتنام قبلی امکانپذیر است.
او با اشاره به این مطلب که در پایان این بازدید گواهی آموزشی برای شرکتکنندگان صادر خواهد شد، بیان کرد:حضور فراگیران دوره راهنمایان گردشگری در این برنامه آموزشی الزامی اعلام شده است.
فلاح با بیان اینکه این برنامه آموزشی روز دوشنبه ۱۸ خردادماه جاری از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار خواهد شد، گفت: علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام میتوانند با شمارههای ۰۱۱۳۲۲۹۵۰۵۲ و ۰۹۰۲۱۱۴۳۱۹ تماس بگیرند.
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