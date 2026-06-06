به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین رستمیان شنبه ۱۶خرداد ۱۴۰۵ گفت: به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی، نمایشگاه صنایع‌دستی در روزهای ۲۰، ۲۱ و ۲۲ خردادماه در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جویبار برگزار خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جویبار افزود: این نمایشگاه در دو نوبت صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای علاقه‌مندان، هنردوستان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

او با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد گفت: نمایشگاه صنایع‌دستی فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌ها، هنرها و تولیدات هنرمندان و صنعتگران شهرستان است و زمینه آشنایی بیشتر شهروندان با ظرفیت‌های این حوزه را فراهم می‌کند.

رستمیان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جویبار برگزار می‌شود و آثار متنوعی از رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی جویباراز عموم شهروندان و علاقه‌مندان دعوت کرد تا با حضور در این نمایشگاه از تولیدات و آثار هنرمندان و صنعتگران شهرستان بازدید کنند.

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