ساری- اصفهان به لیست پروازهای فرودگاه ساری اضافه شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، حسین ایزدی، پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ با بیان اینکه توسعه مسیرهای هوایی یکی از مهمترین زیرساختهای رونق گردشگری و تسهیل سفر به استان مازندران است، گفت: راهاندازی این مسیر جدید میتواند نقش مؤثری در افزایش تعاملات گردشگری، فرهنگی و اقتصادی میان دو استان ایفا کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران افزود: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در ادامه برنامه توسعه مسیرهای منطقهای و تقویت شبکه پروازی استانهای شمالی کشور، پروازهای مستقیم میان ساری و اصفهان را برقرار کرده است که این اقدام گامی مهم در ارتقای دسترسی هوایی استان مازندران به شمار میرود.
او با اشاره به ظرفیتهای گسترده گردشگری، تاریخی و طبیعی دو استان مازندران و اصفهان تصریح کرد: برقراری این خط پروازی ضمن تسهیل سفر گردشگران، زمینه افزایش تبادلات اقتصادی، سرمایهگذاری و توسعه همکاریهای مشترک میان فعالان بخشهای مختلف را فراهم میکند.
ایزدی ابراز امیدواری کرد با استقبال مسافران و استمرار این پروازها، زمینه برای افزایش مسیرهای پروازی جدید از فرودگاه شهدای ساری به سایر نقاط کشور نیز فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران گفت: این خط پروازی از شنبه ۱۶ خرداد ماه جاری در فرودگاه شهدای ساری راهاندازی میشود.
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