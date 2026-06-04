۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۱

ساری- اصفهان به لیست پروازهای فرودگاه ساری اضافه شد

ساری- اصفهان به لیست پروازهای فرودگاه ساری اضافه شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از راه‌اندازی خط پروازی ساری- اصفهان و اضافه شدن این مسیر به لیست پروازهای فرودگاه ساری، خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی، پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ با بیان اینکه توسعه مسیرهای هوایی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های رونق گردشگری و تسهیل سفر به استان مازندران است، گفت: راه‌اندازی این مسیر جدید می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تعاملات گردشگری، فرهنگی و اقتصادی میان دو استان ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در ادامه برنامه توسعه مسیرهای منطقه‌ای و تقویت شبکه پروازی استان‌های شمالی کشور، پروازهای مستقیم میان ساری و اصفهان را برقرار کرده است که این اقدام گامی مهم در ارتقای دسترسی هوایی استان مازندران به شمار می‌رود.

او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری، تاریخی و طبیعی دو استان مازندران و اصفهان تصریح کرد: برقراری این خط پروازی ضمن تسهیل سفر گردشگران، زمینه افزایش تبادلات اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های مشترک میان فعالان بخش‌های مختلف را فراهم می‌کند.

ایزدی ابراز امیدواری کرد با استقبال مسافران و استمرار این پروازها، زمینه برای افزایش مسیرهای پروازی جدید از فرودگاه شهدای ساری به سایر نقاط کشور نیز فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران گفت: این خط پروازی از شنبه ۱۶ خرداد ماه جاری در فرودگاه شهدای ساری راه‌اندازی می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031401092
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha