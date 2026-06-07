به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا کیقبادی روز یکشبنه 17 خردادماه 1405 گفت: روستای گردشگری قلعه بالا به دلیل قرارگیری در دامنه ارتفاعات و مسیر عبور روان آب‌ها، در سال‌های گذشته در معرض سیلاب‌های مقطعی قرار داشت، مسئله‌ای که همواره از دغدغه‌های مهم ساکنان و مدیریت محلی به شمار می‌رفت و در همین راستا و با هدف کاهش مخاطرات طبیعی، طرح احداث سیل‌بند پلکانی بتنی (سابابند) برای هدایت و کنترل آب‌های سطحی در این روستا اجرا شد.

دهیار روستای قلعه بالا با اشاره به اهمیت این طرح اظهار کرد: اجرای این سیل‌بند اقدامی پیشگیرانه و راهبردی بود که خوشبختانه در سال‌های اخیر نتایج مثبت آن به‌خوبی نمایان شده است.

او افزود: این زیرساخت حفاظتی توانسته نقش مؤثری در هدایت روان آب‌ها و جلوگیری از ورود سیلاب به بافت مسکونی روستا ایفا کند و ضریب ایمنی منطقه را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

کیقبادی اظهار کرد: امروز امنیت جانی ساکنان، خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های کشاورزی و مراتع که بخش مهمی از معیشت مردم را تشکیل می‌دهد، در برابر خطر سیلاب به میزان قابل توجهی تقویت شده و همین موضوع آرامش خاطر بیشتری برای اهالی به همراه داشته است.

دهیار روستای قلعه بالا با تأکید بر ارتباط میان زیرساخت‌های ایمنی و توسعه گردشگری گفت: تأمین امنیت و مدیریت مخاطرات طبیعی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه پایدار در مناطق گردشگری است.

او تصریح کرد: ایجاد چنین زیرساخت‌هایی علاوه بر حفاظت از جان و مال مردم، بستر مناسب‌تری برای حضور گردشگران و رونق فعالیت‌های گردشگری در منطقه فراهم می‌کند.

کیقبادی بیان کرد: روستای قلعه بالا که در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان قرار گرفته، امروز با بهره‌مندی از اقدامات پیشگیرانه و زیرساخت‌های ایمن‌سازی، نمونه‌ای موفق از پیوند مدیریت بحران، حفاظت از محیط‌زیست و توسعه گردشگری پایدار در شرق استان سمنان به شمار می‌رود.

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