۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۶

سیل‌بند حفاظتی در قلعه بالا/ گامی مؤثر برای امنیت و پایداری روستای جهانی

سیل‌بند حفاظتی در قلعه بالا/ گامی مؤثر برای امنیت و پایداری روستای جهانی

دهیار روستای قلعه بالا از اجرای طرح سیل‌بند پلکانی بتنی در روستای هدف گردشگری قلعه بالا خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا کیقبادی روز یکشبنه 17 خردادماه 1405 گفت: روستای گردشگری قلعه بالا به دلیل قرارگیری در دامنه ارتفاعات و مسیر عبور روان آب‌ها، در سال‌های گذشته در معرض سیلاب‌های مقطعی قرار داشت، مسئله‌ای که همواره از دغدغه‌های مهم ساکنان و مدیریت محلی به شمار می‌رفت و در همین راستا و با هدف کاهش مخاطرات طبیعی، طرح احداث سیل‌بند پلکانی بتنی (سابابند) برای هدایت و کنترل آب‌های سطحی در این روستا اجرا شد.

دهیار روستای قلعه بالا با اشاره به اهمیت این طرح اظهار کرد: اجرای این سیل‌بند اقدامی پیشگیرانه و راهبردی بود که خوشبختانه در سال‌های اخیر نتایج مثبت آن به‌خوبی نمایان شده است.

او افزود: این زیرساخت حفاظتی توانسته نقش مؤثری در هدایت روان آب‌ها و جلوگیری از ورود سیلاب به بافت مسکونی روستا ایفا کند و ضریب ایمنی منطقه را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

کیقبادی اظهار کرد: امروز امنیت جانی ساکنان، خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های کشاورزی و مراتع که بخش مهمی از معیشت مردم را تشکیل می‌دهد، در برابر خطر سیلاب به میزان قابل توجهی تقویت شده و همین موضوع آرامش خاطر بیشتری برای اهالی به همراه داشته است.

دهیار روستای قلعه بالا با تأکید بر ارتباط میان زیرساخت‌های ایمنی و توسعه گردشگری گفت: تأمین امنیت و مدیریت مخاطرات طبیعی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه پایدار در مناطق گردشگری است.

او تصریح کرد: ایجاد چنین زیرساخت‌هایی علاوه بر حفاظت از جان و مال مردم، بستر مناسب‌تری برای حضور گردشگران و رونق فعالیت‌های گردشگری در منطقه فراهم می‌کند.

کیقبادی بیان کرد: روستای قلعه بالا که در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان قرار گرفته، امروز با بهره‌مندی از اقدامات پیشگیرانه و زیرساخت‌های ایمن‌سازی، نمونه‌ای موفق از پیوند مدیریت بحران، حفاظت از محیط‌زیست و توسعه گردشگری پایدار در شرق استان سمنان به شمار می‌رود.

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کد خبر 1405031701280
جواد طیبی
دبیر مهدی ارجمند

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