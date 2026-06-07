به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: در روستای هدف گردشگری قلعه بالا، طرحی خلاقانه با محوریت ساخت مجسمه‌هایی الهام گرفته از گونه‌های شاخص حیات‌وحش از جمله پرنده زاغ بور و یوزپلنگ آسیایی در حال اجراست، طرحی که علاوه بر جنبه‌های هنری، پیام روشن حفاظت از محیط‌زیست و ترویج فرهنگ بازیافت را به مخاطبان منتقل می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: استفاده از آهن‌آلات و قطعات فلزی بازیافتی در ساخت این آثار، نشان‌دهنده نگاه خلاق و مسئولانه هنرمندان محلی به موضوع پسماند و بازآفرینی مواد دورریز است؛ رویکردی که می‌تواند الگویی ارزشمند برای پیوند میان هنر، مسئولیت اجتماعی و حفاظت از طبیعت باشد.

او تصریح کرد: قلعه بالا به واسطه قرار گرفتن در حاشیه زیستگاه‌های مهم حیات‌وحش توران، از ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه گردشگری طبیعت‌محور و آموزشی برخوردار است و اجرای چنین طرح‌هایی، ضمن تقویت هویت بومی روستا، به افزایش جذابیت‌های بصری و فرهنگی آن نیز کمک می‌کند.

رضویان تشریح کرد: این مجسمه‌ها می‌توانند به عنوان نمادهای ماندگار از پیوند میان طبیعت، هنر و گردشگری در قلعه بالا مطرح شوند و برای گردشگران، دوستداران محیط‌زیست و علاقه‌مندان به میراث طبیعی منطقه، تجربه‌ای متفاوت و اثرگذار رقم بزنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: هم‌راستایی چنین اقداماتی با رویکردهای توسعه پایدار و ثبت جهانی، نشان می‌دهد که قلعه بالا تنها یک مقصد گردشگری نیست، بلکه الگویی از مشارکت هنرمندان محلی در حفاظت از محیط‌زیست و بازنمایی هویت فرهنگی و طبیعی منطقه است.

او در پایان تأکید کرد: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود از این‌گونه ابتکارات حمایت می‌کند، چرا که این طرح‌ها می‌توانند هم در معرفی بهتر قلعه بالا نقش‌آفرین باشند و هم پیام ارزشمند صیانت از طبیعت و بازیافت را در سطحی گسترده‌تر ترویج کنند.

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