بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید محمدصادق رضویان امروز یکشنبه 17 خرداد 1405 با اعلام این خبر گفت: بانوان روستای هدف گردشگری قلعه بالا، در کنار پرداختن به فعالیتهای اصیل چون کشاورزی و صنایعدستی، با نگاهی خلاقانه و دلسوزانه به میراث طبیعی منطقه، اقدام به ساخت عروسکهایی با الهام از گونههای شاخص حیاتوحش توران، بهویژه زاغبور و یوزپلنگ آسیایی کردهاند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود افزود: این هنرمندان با بهرهگیری از تکنیکهای هنری همچون قلاببافی و تلفیق پارچههای نمدی، آثار بسیار ظریف و ماندگاری را خلق کردهاند که فراتر از یک اسباببازی، در واقع «سفیران فرهنگی» این روستای جهانی محسوب میشوند.
او بیان کرد: این عروسکها بازنمایی دقیق و هنرمندانهای از زیستبوم منطقه هستند که تعهد عمیق اهالی قلعهبالا به حفاظت از تنوعزیستی را به تصویر میکشند.
رضویان تصریح کرد: استقبال چشمگیر گردشگران از این صنایعدستی خلاقانه، نشاندهنده ظرفیت بالای روستاهای هدف گردشگری در ایجاد پیوند میان اقتصاد محلی و حفاظت از محیطزیست است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود تصریح کرد: این محصولات اکنون به عنوان سوغاتی منحصربهفرد، نام و نماد حیاتوحش کمیاب توران را به نقاط مختلف کشور منتقل میکنند.
او با تأکید بر اینکه توسعه پایدار در قلعهبالا بر پایه مشارکت مستقیم مردم بنا شده است، افزود: تبدیل شدن زاغبور و یوزپلنگ به برندهای هنری و گردشگری این روستا، الگویی موفق از توانمندسازی بانوان است که در آن، هنر با فرهنگسازی گره خورده است.
رضویان گفت: این عروسکها نه تنها یادگاری برای مسافران، بلکه پیامی از قلب کویر برای حفاظت از سرمایههای طبیعی ایران هستند که به دستان توانمند زنان قلعهبالا به حقیقت پیوسته است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: اداره میراثفرهنگی شهرستان شاهرود با حمایت از این دست ابتکارات بومی، به دنبال تثبیت جایگاه قلعهبالا به عنوان پیشران گردشگری طبیعتمحور و پایدار در کشور است.
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