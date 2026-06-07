خیز بانوان قلعه بالا برای فتح بازارهای ملی/ «بورینا» با ساختار تعاونی به جایگاه واقعی خود رسید

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان، روز یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: بانوان روستای قلعه بالا همواره پیشگام در حفظ و ترویج میراثفرهنگی بودهاند و اکنون با همافزایی در قالب «خانه خلاق گردشگری و صنایعدستی زنان بورینا»، با رویکردی ساختارمند و اقتصادی، در حال گذار از فعالیتهای خرد به سوی یک کسبوکارهای پایدار و نظاممند هستند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود افزود: تشکیل این شرکت تعاونی که در حال حاضر مراحل قانونی ثبت خود را طی میکند، زمینه مناسبی را برای تولید هدفمند، برندسازی محصولات بومی و معرفی مستقیم و بیواسطه دست سازههای هنری زنان این روستا به بازارهای بزرگتر فراهم میآورد.
او تأکید کرد: این تشکل، نویدبخش ظهور یک قطب جدی در اقتصاد صنایعدستی منطقه است.
رضویان تصریح کرد: حضور در نمایشگاههای استانی و ملی، فراتر از معرفی یک کالا، عرصهای برای نمایش هنر اصیل و هویت بصری بورینا است و بانوان فعال این تعاونی با اتکا به نوآوری و خودباوری، قصد دارند نام و هنرِ دست بانوان قلعه بالا را فراتر از مرزهای جغرافیایی روستا و در پهنه ملی به عنوان نمادی از کیفیت و اصالت مطرح کنند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود تشریح کرد: توسعه صنایعدستی در قلعه بالا، کاملاً همسو با معیارهای «بهترین روستاهای گردشگری جهان» (UN Tourism) است و ایجاد چنین زنجیره ارزشی توسط جامعه محلی، نهتنها به ماندگاری هنرهای سنتی کمک میکند، بلکه به تقویت اقتصاد گردشگری و افزایش تابآوری جامعه محلی نیز منجر خواهد شد.
او در پایان خاطرنشان کرد: اداره میراثفرهنگی شهرستان شاهرود ضمن حمایت کامل از این حرکت هوشمندانه، امیدوار است که تعاونی بورینا به الگویی موفق برای توانمندسازی اقتصادی زنان در سایر روستاهای گردشگری تبدیل شود و مسیری روشن برای اشتغال پایدار و معرفی هنرهای فاخرِ دیارِ شاهرود به جامعه ملی بگشاید.
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