تابلوهای راهنمای گردشگران در شهر یونسی بجستان نصب شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی ذوالفقاری امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ با تاکید بر اینکه تابلوهای راهنما، نخستین حلقه ارتباطی گردشگر با مقصد هستند، تصریح کرد: در ادبیات مدرن گردشگری، تابلوها تنها ابزار مسیریابی نیستند، بلکه بخشی از زیرساخت امنیت و تکریم مسافر محسوب می‌شوند، نصب این علائم در شهر یونسی که در شریان اصلی ارتباطی استان‌های مرکزی و جنوبی کشور به سمت مشهد مقدس قرار دارد، اقدامی ضروری برای تبدیل این شهر از یک معبر عبوری به یک مقصد هدف گردشگری است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بجستان در تشریح اهمیت این اقدام افزود: تابلوی راهنما، شناسنامه بصری و ویترین معرفی جاذبه‌هاست، وقتی مسافر در مسیر ترانزیتی با تابلوهای استاندارد بافت تاریخی، کاروانسرا یا کویر یونسی مواجه می‌شود، در واقع پیامی مبنی بر غنای فرهنگی و آمادگی منطقه برای میزبانی دریافت می‌کند. این موضوع مستقیم بر افزایش نرخ توقف و ماندگاری مسافران و در نتیجه رونق چرخه اقتصادی شهر تاثیرگذار است.

ذوالفقاری به پتانسیل‌های ویژه کویر اشاره کرد و گفت: یکی از مطالبه‌های جدی زائران و گردشگرانی که به منطقه سفر می‌کنند، وجود علائم راهنمای دقیق بود که با نصب این تابلوها، مسیر دسترسی به جاذبه های تاریخی و طبیعی استانداردسازی شده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بجستان با تقدیر از شهرداری یونسی در اجرای این پروژه، اظهار کرد: معرفی مفاخر ملی و مذهبی وظیفه‌ای است که با نصب این علائم هویت‌بخش، با قوت بیشتری دنبال می‌شود، هدف ما این است که هر زائر و مسافری که از مسیر یونسی عبور می‌کند، با خاطره‌ای خوش و شناختی کامل از میراث کهن این دیار راهی مقصد شود.

شهر یونسی دارای قدمتی بالا و سکونتگاهی کهن است که با روستای مرندیز (در غرب) و روستای میاندهی و فتح‌آباد (در شرق) همسایه است. فاصله‌اش با مرکز شهرستان ۴۵ کیلومتر با مشهد مرکز استان خراسان رضوی ۲۵۰ کیلومتر است.





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