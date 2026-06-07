میراث آریا: جنوبی‌ترین نقطه سیستان و بلوچستان، جایی که آبی بیکران دریای عمان در کنار شن‌های طلایی کویر و سایه نخلستان‌ها منظره‌ای شگفت‌انگیز خلق کرده است، روستای دَرَک به عنوان یکی از منحصربه‌فردترین مقاصد گردشگری کشور شناخته می‌شود.

روستای دَرَک در شهرستان زرآباد با داشتن بکرترین، پاک ترین و زیباترین ساحل ایران اسلامی و حتی جهان، علاوه‌بر چهار نمونه ساحل یادشده، از جنگل های حرا و خور باستانی گالک به طول ۶ کیلومتر و وسعت ۵۲ هکتار برخوردار است.

روستای دَرَک در انتهای نقشه سیستان و بلوچستان و نزدیک مرز دریایی ۲ استان هرمزگان و سیستان وبلوچستان و در حوزه زرآباد واقع شده است.

روستای دَرَک ازتوابع زرآباد (۱۹ کیلومتری جُهلو مرکز شهرستان زرآباد) با ۵۰۰ نفر جمعیت و ۱۳۰ خانوار، از شرق به روستای ساحلی جُد، از غرب به روستای پشتی از شمال به کوهستان و از جنوب به دریای مکران (عمان) وصل شده است.

اما فراتر از جاذبه‌های طبیعی، آنچه روح زندگی را در این روستا جاری نگه داشته، مشاغل سنتی و ریشه‌داری است که نسل‌ها در میان مردم تداوم یافته‌اند؛ صیـد و صیـادی از مهم‌ترین این مشاغل به شمار می‌رود؛ حرفه‌ای که سال‌هاست معیشت بسیاری از خانواده‌های دَرَک را تأمین کرده و بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت فرهنگی و سبک زندگی بومی این منطقه است. امروز و در شرایطی که دَرَک به عنوان یکی از گزینه‌های دارای ظرفیت ثبت جهانی مطرح شده، حفظ و تقویت این شغل سنتی می‌تواند نقشی مؤثر در پایداری اقتصادی، ماندگاری جمعیت بومی و معرفی هرچه بیشتر ارزش‌های فرهنگی این روستای ساحلی ایفا کند.



صیادان دَرَک؛ حافظان میراثی کهن در ساحل مکران

عبدالرحمن بلوچ، صیاد باسابقه روستای دَرَک در شهرستان زرآباد بیان کرد: بیشتر خانواده‌های روستا به نوعی با دریا و صیادی در ارتباط هستند و این حرفه منبع اصلی درآمد بسیاری از مردم به شمار می‌رود. همین موضوع موجب شده خانواده‌ها در روستا ماندگار شوند و معیشت خود را از طریق دریا تأمین کنند.

این صیاد درباره ظرفیت‌های صید در منطقه اظهار کرد: انواع ماهیان جنوب از جمله شوریده، حلوا سفید، سنگسر و دیگر آبزیان در فصل‌های مختلف صید می‌شوند و بخشی از این محصولات به بازارهای محلی و شهرهای اطراف ارسال می‌شود.

او با اشاره به ظرفیت گردشگری روستای دَرَک تصریح کرد: بسیاری از گردشگران علاقه‌مند هستند زندگی صیادان را از نزدیک مشاهده کنند. تماشای بازگشت قایق‌ها از دریا، پهن کردن تورها و آشنایی با شیوه‌های سنتی صید برای مسافران جذابیت زیادی دارد و می‌تواند به رونق گردشگری روستا کمک کند.

این صیاد ادامه داد: صیادی بخشی از هویت مردم دَرَک است و ما همچنان با روش‌های بومی و تجربیاتی که از پدرانمان آموخته‌ایم، به این حرفه مشغول هستیم. همین سبک زندگی سنتی و ارتباط نزدیک مردم با دریا از ویژگی‌های منحصربه‌فرد روستا به شمار می‌رود که باید حفظ شود.

او خاطرنشان کرد: حمایت از صیادان، توسعه زیرساخت‌های ساحلی، ایجاد بازارهای مناسب برای عرضه محصولات دریایی و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های دَرَک می‌تواند ضمن بهبود معیشت مردم، زمینه توسعه گردشگری و تحقق ثبت جهانی این روستا را فراهم کند.

وقتی دریا چرخ اقتصاد دَرَک را می‌چرخاند

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرآباد صید و صیادی را از مشاغل ریشه‌دار و حیاتی اهالی روستای دَرَک دانست و بیان کرد: صید و صیادی نقشی کلیدی در پایداری اقتصادی این روستای ساحلی ایفا می‌کند. این ظرفیت بومی می‌تواند یکی از شاخص‌های مهم در مسیر ثبت جهانی این روستا باشد.

انور سینگله اظهار کرد: معیشت بخش قابل‌توجهی از مردم روستای دَرَک در شهرستان زرآباد، بر پایه فعالیت‌های دریامحور، صید و صیادی و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی استوار است؛ موضوعی که موجب شده اقتصاد محلی بر مدار مشارکت جامعه بومی و ظرفیت‌های پایدار شکل بگیرد.

او ادامه داد: روستای دَرَک به دلیل دارا بودن جاذبه‌های کم‌نظیر طبیعی همچون تلاقی دریا، کویر و نخلستان، و همچنین برخورداری از سبک زندگی اصیل، از روستاهای شاخص جنوب‌شرق کشور در حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی محسوب می‌شود. از این رو، تقویت مشاغل سنتی نظیر صید و صیادی، می‌تواند زمینه ماندگاری جمعیت بومی و توسعه متوازن روستا را فراهم آورد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرآباد با اشاره به معیارهای ثبت جهانی روستاها تصریح کرد: توجه به پایداری اقتصادی، حفظ هویت بومی و تداوم سبک زندگی سنتی از مهم‌ترین شاخص‌ها در این فرآیند است و روستای دَرَک در زرآباد با تکیه بر اقتصاد مبتنی بر صید و صیادی، از پتانسیل بالایی برای مطرح‌شدن در سطوح ملی و بین‌المللی برخوردار است.

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