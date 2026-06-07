۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۵

قلعه تاریخی «برکوه» سربیشه؛ نخستین موزه میراث روستایی خراسان جنوبی می‌شود

قلعه تاریخی «برکوه» سربیشه؛ نخستین موزه میراث روستایی خراسان جنوبی می‌شود

طرح تبدیل قلعه تاریخی «برکوه» در شهرستان سربیشه به نخستین موزه میراث روستایی استان خراسان جنوبی، پس از بررسی در شورای راهبردی موزه‌های استان، به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تکتم بهروش، مسئول موزه‌های استان، با اعلام خبر تبدیل قلعه تاریخی «برکوه» در شهرستان سربیشه به نخستین موزه میراث روستایی استان، اظهار کرد: موزه‌های روستایی به مثابه تصاویر ملموسی از زندگی سنتی هستند که ابعاد مختلف فرهنگ شامل معماری، آداب و رسوم، صنایع دستی و هنرهای بومی را برای نسل‌های آینده و گردشگران به تصویر می‌کشند.

مسئول موزه‌های خراسان جنوبی افزود: قلعه تاریخی «برکوه» که تاکنون در دو مرحله با مشارکت خیر فرهنگی، عارف جلالی‌زاده و تحت نظارت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، مرمت و بازسازی شده است، به دلیل موقعیت ویژه و برخورداری از آثار تاریخی متعدد در پیرامون خود، بستری ایده‌آل برای تبدیل شدن به یک مقصد فرهنگی و گردشگری است.

او با اشاره به تدوین طرح مطالعات اولیه این موزه زنده روستایی توسط مشاور، تصریح کرد: این طرح در شورای راهبردی موزه‌های استان بررسی و تصویب شده و به‌زودی برای دریافت مجوز نهایی به اداره کل موزه‌های کشور ارسال خواهد شد.

بهروش تأکید کرد: این پروژه با هدف ایجاد پیوندی میان کالبد تاریخی (میراث ملموس) و شیوه زندگی بومی (میراث ناملموس) طراحی شده است و می‌تواند به الگویی موفق برای توسعه موزه‌های مشابه در سطح شرق کشور تبدیل شود.

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کد خبر 1405031701296
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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