به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تکتم بهروش، مسئول موزه‌های استان، با اعلام خبر تبدیل قلعه تاریخی «برکوه» در شهرستان سربیشه به نخستین موزه میراث روستایی استان، اظهار کرد: موزه‌های روستایی به مثابه تصاویر ملموسی از زندگی سنتی هستند که ابعاد مختلف فرهنگ شامل معماری، آداب و رسوم، صنایع دستی و هنرهای بومی را برای نسل‌های آینده و گردشگران به تصویر می‌کشند.

مسئول موزه‌های خراسان جنوبی افزود: قلعه تاریخی «برکوه» که تاکنون در دو مرحله با مشارکت خیر فرهنگی، عارف جلالی‌زاده و تحت نظارت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، مرمت و بازسازی شده است، به دلیل موقعیت ویژه و برخورداری از آثار تاریخی متعدد در پیرامون خود، بستری ایده‌آل برای تبدیل شدن به یک مقصد فرهنگی و گردشگری است.

او با اشاره به تدوین طرح مطالعات اولیه این موزه زنده روستایی توسط مشاور، تصریح کرد: این طرح در شورای راهبردی موزه‌های استان بررسی و تصویب شده و به‌زودی برای دریافت مجوز نهایی به اداره کل موزه‌های کشور ارسال خواهد شد.

بهروش تأکید کرد: این پروژه با هدف ایجاد پیوندی میان کالبد تاریخی (میراث ملموس) و شیوه زندگی بومی (میراث ناملموس) طراحی شده است و می‌تواند به الگویی موفق برای توسعه موزه‌های مشابه در سطح شرق کشور تبدیل شود.

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