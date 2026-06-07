به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب روز یک‌شنبه 17 خردادماه 1405 با اعلام این خبر گفت: این دوره‌های آموزشی با هدف آشنایی نسل آینده با مفاهیم گردشگری، میراث‌فرهنگی، طبیعت و هویت بومی، توسط مؤسسه آموزشی تخصصی گردشگری عمران شریف بیرجند و در سه سطح مقدماتی، پیشرفته و تکمیلی برگزار می‌شود.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: سرفصل‌های آموزشی این دوره شامل تقویت فن بیان و مهارت‌های ارتباطی، نشانه‌شناسی گردشگری، آشنایی با مفاهیم و قوانین گردشگری، آشنایی با موزه‌ها و میراث‌فرهنگی، آشنایی با بازی‌های بومی و محلی، نجوم و آشنایی با آسمان شب، زبان تخصصی ویژه کودکان، آشنایی با حیات وحش، طبیعت و گیاهان دارویی، شناخت اقوام و فرهنگ‌های بومی، داستان‌پردازی، تمرین‌های عملی و تورگردانی است.

او با تأکید بر اهمیت آموزش گردشگری از سنین پایین اظهار کرد: کودکان و نوجوانان امروز، سفیران فرهنگی و فعالان گردشگری فردای جامعه هستند. آموزش صحیح و هدفمند در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و علاقه‌مند به حفظ و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی منطقه باشد.

عرب ادامه داد: آشنایی کودکان با هویت بومی، آداب و رسوم، سنت‌ها، میراث فرهنگی و داشته‌های ارزشمند سرزمین خود، نقش مهمی در تقویت حس تعلق، خودباوری و اعتماد به نفس آنان دارد. کودکانی که از سنین پایین با پیشینه فرهنگی، جاذبه‌های گردشگری و ویژگی‌های منحصربه‌فرد محل زندگی خود آشنا می‌شوند، درک عمیق‌تری از هویت فردی و اجتماعی خود پیدا کرده و توانایی بیشتری برای برقراری ارتباط با دیگران و معرفی فرهنگ بومی خود خواهند داشت.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین به اهمیت حضور کودکان در طبیعت اشاره کرد و گفت: تجربه مستقیم طبیعت، مشاهده حیات وحش، آشنایی با پوشش گیاهی و محیط‌های طبیعی، علاوه بر افزایش دانش و آگاهی محیط‌زیستی، موجب رشد ذهنی، تقویت قدرت مشاهده، خلاقیت، مهارت حل مسئله و ارتقای سلامت روان کودکان و نوجوانان می‌شود.

او خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری کودک و نوجوان، سرمایه‌گذاری برای آینده گردشگری هر منطقه است؛ چرا که آشنایی نسل جوان با ظرفیت‌های گردشگری و ارزش‌های فرهنگی و طبیعی، زمینه‌ساز حفاظت بهتر از این میراث ارزشمند و توسعه پایدار گردشگری در سال‌های آینده خواهد بود.

عرب ابراز امیدواری کرد: برگزاری این دوره‌ها بتواند گامی مؤثر در تربیت همیاران گردشگری آگاه، خلاق و مسئولیت‌پذیر بردارد و زمینه مشارکت هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان در معرفی و حفاظت از جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی استان را فراهم کند.

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