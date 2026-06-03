به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و دبیر جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری شصتمین جلسه این ستاد (چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در دولت چهاردهم) محورهای اصلی این نشست را تشریح کرد.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه موضوعات مطرحشده در این ستاد بهطور مستقیم با مطالبات حوزه بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی مرتبط است، گفت: هدف از برگزاری این جلسات، هماهنگی برای اقدامات مشترک میان دستگاههای متولی بهمنظور ارتقای کیفیت زندگی در محلات شهری است.
همکاری برای ثبت جهانی بافت تاریخی مجموعه ربع رشیدی تبریز
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورتگرفته در مجموعه تاریخی ربع رشیدی اشاره کرد و گفت: برای فراهمسازی مقدمات ثبت جهانی این مجموعه تاریخی، اقدامات حمایتی لازم جهت تملک اراضی مورد نیاز در دستور کار قرار گرفته است.
او افزود: با جلب رضایت مردم و تأمین منابع لازم، همکاریهای لازم برای رفع موانع پیشروی ثبت جهانی ربع رشیدی انجام خواهد شد.
ساماندهی فاضلاب؛ اولویت زیرساختی
صادق با اشاره به پیگیریهای ویژه برای رفع مشکلات فاضلاب شهری، افزود: در حال حاضر ۱۰۰ محله در سراسر کشور شناسایی شدهاند که ۳۸ محله از این میان در اولویت فوری قرار دارند. برای حل مشکلات زیرساختی این مناطق، اقدامات مشترکی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای در حال انجام است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نقشههای اجرایی تدوین شده و تأمین منابع در دست پیگیری است، خاطرنشان کرد: با وجود تلاش برای تأمین بودجههای مورد نیاز، پروژهها به انتظار تأمین منابع کامل نمانده و با استفاده از ظرفیتهای داخلی در حال پیشبرد است.
الگوی شهر کندر؛ نماد مدیریت محلهمحور
او در بخش دیگری از سخنان خود، «شهر کندر» را به عنوان الگوی موفق در زمینه مشارکت مردم در پروژههای شهری معرفی کرد و گفت: در این شهر، پروژههایی که با بودجههای سنواتی و قراردادهای معمول ممکن بود بیش از ۱۰ سال به طول انجامد، با مشارکت فعال مردم و نظارت شهرداری در کمتر از چهار سال به سرانجام رسیده است.
صادق ادامه داد: بر اساس گزارشهای ارائهشده، ۹۰ درصد معابر این شهر با مشارکت خیرین و مردم بهسازی و سنگفرش شده است و در زمینههایی همچون مدرسهسازی و مسجدسازی نیز شاهد عملکرد مطلوبی هستیم.
وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: این مدل موفق که مبتنی بر «محله محوری» و توجه به بضاعت و اعتماد مردم است، باید به عنوان الگویی پیشران در بسیاری از پروژههای شهری کشور که سالها متوقف ماندهاند، مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام/
نظر شما