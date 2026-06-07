به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدجواد بلبلی امروز یکشنبه 17 خرداد ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: این اقدام در پی بازدید میدانی اعضای شورای اداری شهرستان از مجموعه تاریخی سنگ‌بست و با هدف رفع موانع منظری و صیانت از اصالت بصری این اثر ثبت‌شده در فهرست آثار ملی ایران انجام گرفت و پاسخ عملی به دغدغه‌های کارشناسان و علاقه‌مندان میراث‌فرهنگی درباره آلودگی‌های بصری ناشی از تأسیسات شهری در اطراف این بنای ارزشمند دوره غزنوی است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فریمان با تأکید بر اهمیت این اقدام در ارتقای منظر فرهنگی مجموعه، آن را گامی عملی در راستای حفاظت اصولی از یکی از کهن‌ترین یادگارهای دوره غزنوی در خراسان رضوی و بهبود کیفیت تجربه بازدید گردشگران دانست.

هم‌چنین مهدی ناصری فرماندار شهرستان فریمان، با قدردانی از هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، با اشاره به قرار گرفتن این مجموعه در پیشانی ورودی شهرستان و مجاورت کلان‌شهر مشهد مقدس و رباط تاریخی سنگ‌بست، گفت: امیدواریم این ظرفیت کم‌نظیر، به‌عنوان اثری فاخر در ایران به سبک معماری اسلامی، بیش از پیش بتواند خودنمایی کند و نقش پررنگ‌تری در معرفی هویت تاریخی فریمان و توسعه گردشگری منطقه ایفا نماید.

او بر ضرورت مناسب‌سازی مسیر دسترسی، احیا و سامان‌دهی مستمر حریم مجموعه برای بهره‌برداری شایسته‌تر از این پتانسیل تاریخی و فرهنگی تأکید کرد.

محوطه تاریخی سنگ بست و بنای ارامگاهی ارسلان جاذب در فاصله 30 کیلومتری مشهد قرار دارد.

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