فرایند ثبت جهانی بافت تاریخی «ربع رشیدی» تبریز آغاز شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، روز شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در حاشیه شصتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار (چهارمین جلسه در دولت چهاردهم) به تشریح بخشی از جزئیات و رویکردهای این ستاد پرداخت.

آغاز فرایند ثبت جهانی بافت تاریخی «ربع رشیدی» تبریز



معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در بخشی دیگر از سخنان خود، به بافت تاریخی «ربع رشیدی» تبریز و اقدامات لازم در این منطقه پرداخت و گفت: این منطقه تاریخی در حمله مغول‌ها نابود شده است. آنچه از آن دوران باقی مانده، نوشته‌های رشیدالدین فضل‌الله است که کلیه این آثار معماری و نوشته‌ها، جزو میراث ثبت شده تاریخی محسوب می‌شوند.

او افزود: هدف‌گذاری بر این است که بخشی از معماری باقیمانده که پیشتر به ثبت ملی رسیده بود، اکنون برای ثبت جهانی نیز اقدام شود. این فرایند نیازمند اجرای الزامات مشخصی است، از جمله بازگشایی برخی مسیرها و تملک زمین‌هایی که در این محدوده تاریخی قرار دارند.

گلپایگانی بیان کرد: تعدادی از واحدهای این بافت که در تصرف قرار گرفته‌اند، باید تملک شوند و کار در قالب پروژه اقدام مشترک با شرکت بازآفرینی شهری پیش برود. این اقدامات نیز با همکاری همکاران وزارت میراث فرهنگی دنبال خواهد شد.

تشریح شناسایی محلات فرسوده شهری و بازسازی‌ها در ایام جنگ

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا و جان‌باختگان جنگ تحمیلی سوم، عملکرد این شرکت در شناسایی محلات فرسوده شهری و بازسازی‌ها در ایام جنگ را تشریح کرد و با تاکید بر اینکه در حوزه بافت های فرسوده یکی از مسائل اصلی، تاب آور نبودن بافت است، گفت: تعداد نقاطی که در جنگ اخیر محل اصابت قرار گرفتند و تعداد واحدهایی که آسیب دیدند حاکی است میزان تخریب‌ها در بافت‌های فرسوده بسیار بیشتر از بافت های نوساز است. به گونه‌ای که در بافت های فرسوده با هر پرتابه حدود ۱۵ تا ۲۰ قطعه مسکونی از بین رفته است و در بافت های نوساز، این تخریب تنها به همان ساختمان معطوف بوده است.

بر اساس اعلام گلپایگانی، طی جنگ تحمیلی سوم ۲۱۷ واحد در محلات بازآفرینی شهری از ۱۰ استان، چهار شهر و ۲۵ محله مورد حمله دشمن قرار گرفت. از این میان، ۵ محله در استان‌های تهران (شهر ورامین)، لرستان، زنجان و آذربایجان شرقی نهایی شده و عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است.

با رضایت ساکنان، واحدهای آسیب دیده در جنگ در محل دیگری احداث می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، نوسازی بافت فرسوده را به دلیل ریزدانگی و نیاز به عقب‌نشینی دشوار خواند و توضیح داد: برای شتاب‌دهی به بازسازی، پس از شناسایی محلات آسیب‌دیده و گفتگو با ساکنان، فرم‌هایی برای جلب رضایت جهت آغاز احداث واحدهای مسکونی جایگزین در محل دیگر ارائه شد.

به گفته او، در فرایند ساخت، به متقاضیان واحدهای تخریب‌شده، تسهیلات رهن مسکن ارائه شده است. این افراد در طول مدت احداث واحد جدید، در مکانی مناسب اسکان داده شده‌اند.

تبدیل مناطق آسیب دیده جنگ به کانونی برای پاسداشت شهدا

گلپایگانی تصریح کرد: هدف ما این است که مناطقی که در جنگ رمضان مورد اصابت قرار گرفتند، به نقاط کانونی تبدیل شوند که یادآور فداکاری‌های آن دوره برای نسل‌های آینده باشد. این مکان‌ها به پاسداشت شهدا و مردمی که در راه دفاع از انقلاب و آرمان‌های آزادی‌خواهی ایستادگی کردند، اختصاص خواهد یافت. همچنین، این مناطق برای تأمین سرانه‌های خدماتی، فرهنگی، گردشگری، فضای سبز و سایر نیازها به کار گرفته خواهند شد.

به گفته او، این پروژه در پنج نقطه کشور کلید خورده است. فرایند شناسایی و تأمین زمین معوض در اکثر استان‌ها (به استثنای تهران که وظیفه آن بر عهده شهرداری است) نسبت به سایر مراحل جلوتر است و این روند در سراسر کشور ادامه دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در تشریح سایر مشوق‌ها توضیح داد: در زمینه نوسازی و هزینه‌های ساخت، بنیاد مسکن پیگیری امور را بر عهده دارد و شرکت بازآفرینی شهری ایران زمین معوض را تأمین می‌کند. از ابزارهای قانونی متعددی از جمله «کلید به کلید» و همچنین تأمین زمین معوض با بهره‌مندی از مشوق‌های خانواده شهدا استفاده کرده‌ایم تا رضایت کلی افرادی که تمایل به مشارکت در این طرح‌ها دارند، جلب شود.

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