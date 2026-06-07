به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی روز یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، مجموعه‌ای ارزشمند از سازه‌ها و آثار تاریخی مرتبط با نظام سنتی تأمین و مدیریت آب در روستای تاریخی گل شهرستان خوسف، با عنوان «سازه‌های آبی قنوات پنج‌گانه روستای گل» به شماره ثبت ۳۴۵۰۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: این اثر ملی مجموعه‌ای کم‌نظیر از عناصر تاریخی وابسته به قنوات را در بر می‌گیرد که شامل آسیاب‌های سه‌گانه خان، ملا و دادوند، قنوات استینج، دره، سراب، پرچ و تنگل، پایاب مزار، پایاب‌های مسجد جامع، پایاب سراب، حمام تاریخی، حوض‌انبار، غسالخانه و خانه بولتاس است؛ مجموعه‌ای که طی قرن‌ها نقش مهمی در تأمین آب، شکل‌گیری سکونتگاه‌ها و رونق کشاورزی و معیشت مردم منطقه ایفا کرده است.

او با اشاره به پیشینه تاریخی این مجموعه گفت: قدمت سازه‌های آبی روستای گل از دوره تیموری تا قاجار برآورد می‌شود. نقطه آغاز این مجموعه در شمال روستا قرار دارد؛ جایی که آب قنوات استینج، دره و پرچ جریان یافته و زمینه شکل‌گیری شبکه‌ای از سازه‌های مرتبط با بهره‌برداری از آب را فراهم کرده است. این آثار نمونه‌ای برجسته از دانش بومی، مهندسی سنتی و سازگاری مردم منطقه با شرایط اقلیمی خشک و کم‌آب شرق ایران به شمار می‌روند.

صالحی تصریح کرد: روستای گل از جمله روستاهای تاریخی و فرهنگی شهرستان خوسف است که با باغ‌های سرسبز، کوچه‌باغ‌های چشم‌نواز، معماری بومی و آثار تاریخی متعدد، ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری فرهنگی و روستایی دارد. سازه‌های آبی این روستا نیز از مهم‌ترین جاذبه‌های تاریخی آن محسوب می‌شوند که بیانگر نقش حیاتی آب در شکل‌گیری حیات اجتماعی و اقتصادی منطقه هستند.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف خاطرنشان کرد: ثبت ملی این مجموعه علاوه بر ایجاد پشتوانه قانونی برای حفاظت و صیانت از آثار، زمینه جذب اعتبارات ملی، اجرای طرح‌های مرمتی و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری روستای گل را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری پایدار و حفظ هویت فرهنگی منطقه داشته باشد.

او در پایان تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم محلی، حفاظت، مرمت و معرفی این مجموعه ارزشمند را در دستور کار قرار داده است تا این میراث گران‌بها برای نسل‌های آینده حفظ و احیا شود.

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