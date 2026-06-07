به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست سرنوشت‌ساز بررسی راهکارهای اجرایی پروژه «بهسازی خیابان گردشگری صفا» در باغستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار فردوس، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و مسئولان محلی، روز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

در این نشست که آخرین وضعیت عملیاتی پروژه «کوچه صفا» مورد ارزیابی قرار گرفت، محمد نصیری، نمایندهٔ مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت استراتژیک این مسیر گردشگری، خواستار هم‌افزایی بی‌سابقه میان شهرداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شد.

نصیری تصریح کرد: این پروژه نباید صرفاً یک بهسازی ساده باشد؛ بلکه باید با رعایت دقت، کیفیت بالا و با نگاهی ملی اجرا شود تا در تراز پروژه‌های شاخص کشور قرار گیرد.

حفاظت از منظر طبیعی؛ الگو برای سایر معابر

سید احمد برآبادی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، در بازدید میدانی از محل پروژه، با اشاره به ارزش‌های زیست‌محیطی و تاریخی منطقه، بر لزوم حفاظت حداکثری از منظر طبیعی و درختان کهنسال مسیر صفا تأکید کرد.

برآبادی افزود: این مسیر به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردش، می‌تواند الگویی موفق برای بهسازی سایر معابر ارزشمند استان باشد.

تعهد به تکمیل مرکز آموزش صنایع‌دستی

در بخش دیگری از این سفر، مدیرکل به همراه معاون میراث‌فرهنگی، از پروژه احداث «مرکز آموزش صنایع‌دستی فردوس» بازدید کردند. با توجه به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی این پروژه، پس از بررسی چالش‌های موجود، قول مساعد برای اعتبارات لازم جهت تکمیل و بهره‌برداری از این مرکز در سال مالی جاری داده شد.

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