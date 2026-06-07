برگزاری نخستین نشست کمیته اقتصاد و فرهنگ خراسان جنوبی

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید احمد برآبادی در نخستین نشست کمیته «اقتصاد و فرهنگ» که روز یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، ضمن توجه به سوابق و ریشههای فرهنگی مضامینی از جمله فعالیتهای اقتصادی گفت: در گذشته فعالیتهای اقتصادی تحت تأثیر مسائل فرهنگی بوده و موضوعاتی از قبیل تعاونی یکی از شاخههای فرهنگی با مضمون تعامل، همکاری و پیشرفت بوده که به فعالیتهای اقتصادی منجر میشد.
مدیرکل میراثفرهنگی و دبیر کمیته اقتصادی فرهنگ استان خراسان جنوبی اظهار کرد: امروز نیز این فعالیتهای اقتصادی که پیوست فرهنگی دارند در جامعه بروز و ظهور دارند لیکن باید با تکیه بر تولید کالاهای فرهنگی که اقتصادی شدهاند و بررسی طراحی اقتصادی که منطبق بر فرهنگهای بومی ما بوده به تبیین مسائل اقتصادی با پیوست فرهنگی بپردازیم. یکی از خروجیهای مهم این نشست، پیشنهاد برگزاری «نمایشگاه تخصصی کالاهای فرهنگی» بود.
او در تشریح این پیشنهاد گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه، شناسایی و معرفی آن دسته از کالاهای فرهنگی استان است که ظرفیت بالایی برای تجاریسازی و رونق اقتصادی دارند.
برآبادی خاطرنشان کرد: این طرح بهزودی برای بررسیهای کارشناسی بیشتر و اخذ مجوزهای نهایی، در دستور کار جلسه آتی شورای فرهنگ عمومی استان قرار خواهد گرفت.
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