بهگزارش میراث آریا، علی عبدالعلیزاده روز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ در همایش روز جهانی نمایشگاه که در تبریز برگزار شد، با اشاره به سابقه و جایگاه نمایشگاه بینالمللی تبریز بیان کرد کرد: کمتر کسی را میتوان یافت که در طول سالهای فعالیت این مجموعه، به عناوین مختلف به نمایشگاه تبریز نیامده و از ظرفیتها و دستاوردهای آن بازدید نکرده باشد.
نماینده رئیس جمهوری در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور با بیان اینکه یکی از مهم ترین عوامل موفقیت نمایشگاه تبریز، ثبات مدیریتی است، افزود: دولت مردان و بخش خصوصی باید این تجربه را به خوبی بیاموزند، چرا که ثبات مدیریت رمز موفقیت است و تداوم یک مدیریت کارآمد میتواند زمینه ساز توسعه پایدار باشد.
او با قدردانی از تلاشهای مدیران نمایشگاه تبریز، به ویژه خدمات چند دههای این مجموعه، گفت: مدیری که نمایشگاه را فرزند و خانواده خود بداند و شبانه روز برای توسعه آن تلاش کند، میتواند چنین موفقیتی را رقم بزند.
عبدالعلیزاده با اشاره به نامگذاری روز جهانی نمایشگاه، این اتفاق را مایه افتخار ایران دانست و خاطرنشان کرد: اینکه پیشنهاد یک ایرانی توانسته به ثبت یک مناسبت جهانی منجر شود، افتخاری برای کشور است.
نماینده رئیسجمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، نمایشگاه ها را نقطههای مدنی توصیف کرد و گفت: در نگاه نوین شهرسازی، شهرها باید برای انسان ها ساخته شوند، نه صرفاً برای خودروها. فضاهای شهری باید زمینه گفتوگو، تعامل و شکلگیری روابط اجتماعی را فراهم کنند و نمایشگاهها دقیقاً چنین نقشی را ایفا میکنند.
او ادامه داد: در نمایشگاهها افراد بدون هیچ اجبار و هزینهای در یک فضای مناسب گردهم میآیند، با یکدیگر آشنا میشوند، ارتباطات حرفهای و اجتماعی شکل میگیرد و این تعاملات به توسعه کسب و کارها و حتی تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی منجر میشود.
عبدالعلیزاده با بیان اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی از دل همین ارتباطات نمایشگاهی مسیر پیشرفت خود را یافتهاند، اظهار کرد: نمایشگاهها علاوه بر توسعه بازار و آشنایی با فناوریهای نوین، به رشد سرمایه اجتماعی و تقویت تمدن جامعه کمک میکنند.
نماینده رئیسجمهوری همچنین با اشاره به گستردگی فعالیتهای نمایشگاه تبریز گفت: تعداد رویدادهای این مجموعه از حدود ۱۰ تا ۱۵ نمایشگاه در سال به بیش از ۷۰ تا ۸۰ رویداد رسیده و این تنوع، مدیریت نمایشگاه را به مراتب پیچیده تر از یک واحد صنعتی کرده است.
او در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور تأکید کرد: یک واحد تولیدی ممکن است سالها یک محصول ثابت تولید کند، اما نمایشگاه باید به صورت مستمر نوآوری داشته باشد و هر هفته فضایی تازه برای فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، هنری و اجتماعی ایجاد کند.
عبدالعلیزاده در پایان از فعالان صنعت نمایشگاهی قدردانی کرد و گفت: همه کسانی که در این عرصه فعالیت میکنند، در حقیقت به رشد تمدن، توسعه سرمایه اجتماعی و ایجاد امید برای آینده جامعه کمک میکنند.
انتهای پیام/
نظر شما