به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور گفت: به مناسبت گرامیداشت روز جهانی صنایعدستی و با هدف توانمندسازی فعالان این حوزه، دوره آموزشی تخصصی مدیریت کسبوکار در بحران، تابآوری، بازاریابی و فروش در شرایط رکود با تدریس دکتر امیرنظام نصیری در دامغان برگزار می شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان با اشاره به اهمیت برگزاری چنین نشستهایی در شرایط کنونی بازار افزود: فعالان صنایعدستی و گردشگری دامغان، سفیران فرهنگی ما هستند و هدف ما از این دوره آموزشی، تجهیز هنرمندان و فعالان این عرصه به دانش روز تابآوری و شیوههای نوین بازاریابی و فروش است تا بتوانند با هوشمندی، کسبوکارهای خود را در شرایط رکود و بحرانهای اقتصادی حفظ کرده و حتی توسعه دهند.
او خاطرنشان کرد: این دوره که با همکاری گروه آموزشی و مشاوره هورنام و سایر نهادهای مرتبط برگزار می شود، فرصتی خواهد بود تا هنرمندان و فعالان گردشگری با تبادل تجربیات و بهرهگیری از دانش مدرس دوره، برای چالشهای پیش روی خود در فضای رقابتیِ امروز، راهکارهای عملیاتی پیدا کنند.
اکبرپور با تأکید بر اینکه حمایت از هنرمندان صنایعدستی تنها در اعطای تسهیلات خلاصه نمیشود، تصریح کرد: آموزش، کلید اصلی پایداری و رشد است و ما مصمم هستیم با تداوم اینگونه برنامههای آموزشی، سطح کیفی ارائه محصولات صنایع دستی و خدمات گردشگری در شهرستان دامغان را ارتقا داده و به استانداردهای مطلوب نزدیک کنیم.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان اعلام کرد: این دوره روز پنجشنبه 21 خرداد ماه 1405 برگزار می شود و علاقمندان میتوانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره 09117733256 تماس حاصل کنند.
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