به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور گفت: مراسم افتتاح مسجد تاریخی علیان روز یکشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ با حضور فرماندار و امامجمعه شهرستان دامغان و جمعی از مسئولان محلی و مردم شریف روستای علیان شهرستان دامغان برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان در حاشیه این مراسم با اشاره به قدمت چشمگیر این بنا اظهار کرد: این مسجد تاریخی که قدمتی بالغبر هفتصد سال دارد، در زمره بناهای ارزشمند و هویتبخش منطقه قرار دارد که متأسفانه در طی سالیان متمادی و بر اثر عوامل جوی و گذشت زمان، دچار آسیبهای جدی شده بود.
او افزود: خوشبختانه با همت و پیگیریهای مستمر، عملیات مرمت و استحکامبخشی آن با موفقیت به پایان رسید.
اکبرپور ضمن تشکر و قدردانی از مجموعه شورای اسلامی، دهیاری و هیات امنای مسجد روستای علیان بیان کرد: برای مرمت و بازسازی این بنای تاریخی که حاصل یک همکاری دوجانبه و هدفمند میان اداره میراثفرهنگی شهرستان و شورای اسلامی و دهیاری روستای علیان بود اعتباری بالغبر ده میلیارد ریال هزینه شده است که توانست جان دوبارهای به این مکان مذهبی و تاریخی ببخشد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان با تأکید بر لزوم مشارکت عمومی در حفاظت از میراث گذشتگان تصریح کرد: حجم آثار و بناهای تاریخی در شهرستان دامغان به اندازهای است که اداره میراثفرهنگی بهتنهایی و با اتکا به بودجههای دولتی، امکان پاسخگویی به نیاز تمامی بناها برای مرمت فوری را ندارد که از همین رو، الگوی مشارکت دهیاریها در این پروژه ها، یک الگوی موفق و پیشرو است.
اکبرپور در پایان خاطرنشان کرد: از تمامی دهیاریهای سطح شهرستان دعوت میکنم تا با الگوبرداری از این حرکت ارزشمند، با تخصیص بودجههای محلی و مشارکت در عملیات احیا، حفظ و نگهداری از بناهای تاریخی روستای خود را در اولویت قرار دهند و کارشناسان ما در اداره میراثفرهنگی نیز با نظارت فنی و ارائه مشاوره تخصصی، در کنار دهیاریها خواهند بود تا این سرمایههای ملی برای نسلهای آینده حفظ شود.
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