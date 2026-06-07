به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی، با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید بومی و توسعه بازارهای صادراتی، اظهار کرد: انعقاد قراردادهای تجاری و استقبال تجار بین‌المللی از تولیدات هنرمندان استان، علاوه بر تزریق نقدینگی به چرخه تولید، موجب افزایش انگیزه صنعتگران برای ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: حضور فعال تجار و بازرگانان خارجی در بازار صویره عراق، فرصت ارزشمندی برای شناسایی نیازهای بازارهای هدف و همسوسازی تولیدات داخلی با استانداردهای صادراتی فراهم کرده و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش مناسبات اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور همسایه باشد.

او با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای تقویت زیرساخت‌های صادراتی صنایع‌دستی استان، تصریح کرد: با توجه به استقبال صورت‌گرفته، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه بسته‌بندی استاندارد، بازاریابی و برندسازی محصولات در دستور کار قرار دارد تا زمینه حضور مستمر و پایدار تولیدات هنرمندان ایلامی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم شود.

شریفی خاطرنشان کرد: صنایع‌دستی به عنوان یکی از مزیت‌های رقابتی استان، ظرفیت بالایی برای افزایش سهم ایران از بازارهای کشورهای همسایه دارد و حمایت از هنرمندان و بازرگانان کوچک و مستقل، نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان ایلام تأکید کرد: تداوم این روند و تقویت تعاملات تجاری با کشور عراق، می‌تواند بازار صویره را به یکی از مراکز مهم عرضه و مبادله صنایع‌دستی در غرب آسیا تبدیل کرده و افق‌های تازه‌ای را برای رونق اقتصاد فرهنگ‌محور و توسعه صادرات غیرنفتی استان ایلام ایجاد کند.

انتهای پیام/