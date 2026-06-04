به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی اظهار کرد: السید حسن علی سلیمون، استاندار واسط عراق، با حضور در نمایشگاه صنایع‌دستی عید سعید غدیر خم در شهر صویره، از غرفه‌های مختلف این نمایشگاه بازدید و از نزدیک با توانمندی‌ها، تولیدات و آثار هنرمندان و صنعتگران استان ایلام آشنا شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: استاندار واسط در جریان این بازدید ضمن گفت‌وگو با صنعتگران حاضر در نمایشگاه، از حضور فعال و مؤثر هنرمندان ایلامی در این رویداد فرهنگی و اقتصادی قدردانی کرد و بر اهمیت برگزاری چنین برنامه‌هایی در توسعه روابط دوستانه، فرهنگی و تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق تأکید داشت.

شریفی تصریح کرد: استاندار واسط همچنین آمادگی کامل این استان را برای حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، توسعه همکاری‌های اقتصادی، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و گسترش بازار عرضه محصولات صنعتگران ایرانی در عراق اعلام کرد که می‌تواند زمینه‌ساز رونق صادرات صنایع‌دستی و تولیدات بومی استان ایلام باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با اشاره به استقبال گسترده مردم و مسئولان استان واسط از این نمایشگاه، گفت: در این رویداد، ۲۵ نفر از صنعتگران و هنرمندان استان ایلام آثار و تولیدات خود را در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و محصولات بومی در معرض نمایش و فروش قرار داده‌اند که با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان همراه شده است.

او خاطرنشان کرد: نمایشگاه صنایع‌دستی و دستاوردهای صنعتگران استان ایلام به مناسبت عید سعید غدیر خم در شهر صویره استان واسط عراق برگزار شده و از مهم‌ترین برنامه‌های مشترک فرهنگی و اقتصادی میان دو استان محسوب می‌شود که نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی ایلام و توسعه بازارهای هدف در کشور عراق ایفا می‌کند.

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