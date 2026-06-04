۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۷

استاندار واسط عراق از نمایشگاه صنایع‌دستی ایلام ویژه عید غدیر در شهر صویره بازدید کرد

استاندار واسط عراق از نمایشگاه صنایع‌دستی ایلام ویژه عید غدیر در شهر صویره بازدید کرد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از بازدید استاندار واسط عراق از نمایشگاه صنایع‌دستی و دستاوردهای صنعتگران استان ایلام در شهر صویره خبر داد و این رویداد را گامی مؤثر در تقویت تعاملات فرهنگی و اقتصادی میان دو استان مرزی دانست.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی اظهار کرد: السید حسن علی سلیمون، استاندار واسط عراق، با حضور در نمایشگاه صنایع‌دستی عید سعید غدیر خم در شهر صویره، از غرفه‌های مختلف این نمایشگاه بازدید و از نزدیک با توانمندی‌ها، تولیدات و آثار هنرمندان و صنعتگران استان ایلام آشنا شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: استاندار واسط در جریان این بازدید ضمن گفت‌وگو با صنعتگران حاضر در نمایشگاه، از حضور فعال و مؤثر هنرمندان ایلامی در این رویداد فرهنگی و اقتصادی قدردانی کرد و بر اهمیت برگزاری چنین برنامه‌هایی در توسعه روابط دوستانه، فرهنگی و تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق تأکید داشت.

شریفی تصریح کرد: استاندار واسط همچنین آمادگی کامل این استان را برای حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، توسعه همکاری‌های اقتصادی، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و گسترش بازار عرضه محصولات صنعتگران ایرانی در عراق اعلام کرد که می‌تواند زمینه‌ساز رونق صادرات صنایع‌دستی و تولیدات بومی استان ایلام باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با اشاره به استقبال گسترده مردم و مسئولان استان واسط از این نمایشگاه، گفت: در این رویداد، ۲۵ نفر از صنعتگران و هنرمندان استان ایلام آثار و تولیدات خود را در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و محصولات بومی در معرض نمایش و فروش قرار داده‌اند که با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان همراه شده است.

او خاطرنشان کرد: نمایشگاه صنایع‌دستی و دستاوردهای صنعتگران استان ایلام به مناسبت عید سعید غدیر خم در شهر صویره استان واسط عراق برگزار شده و از مهم‌ترین برنامه‌های مشترک فرهنگی و اقتصادی میان دو استان محسوب می‌شود که نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی ایلام و توسعه بازارهای هدف در کشور عراق ایفا می‌کند.

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کد خبر 1405031401120
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

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