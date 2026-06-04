به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: در نخستین روز از برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی استان ایلام در شهر صویره استان واسط عراق، غرفه‌های عرضه محصولات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی مورد استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان عراقی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این نمایشگاه که به مناسبت عید سعید غدیر خم و در راستای توسعه تعاملات فرهنگی میان دو استان ایلام و واسط برپا شده است، مجموعه‌ای از آثار فاخر هنرمندان و صنعتگران استان ایلام را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده است.

شریفی تصریح کرد: بازدیدکنندگان ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنایع‌دستی استان ایلام، از تنوع، اصالت و کیفیت آثار ارائه‌ شده ابراز رضایت کرده و خواستار تداوم برگزاری چنین رویدادهای فرهنگی مشترکی شدند.

او ادامه داد: نمایشگاه صنایع‌دستی استان ایلام با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری استان و تقویت دیپلماسی فرهنگی میان دو کشور، به مدت سه روز در شهر صویره و کوت استان واسط عراق دایر خواهد بود.

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