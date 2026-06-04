۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۸

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام

استقبال پرشور شهروندان عراقی از نمایشگاه صنایع‌دستی استان ایلام در صویره استان واسط عراق

استقبال پرشور شهروندان عراقی از نمایشگاه صنایع‌دستی استان ایلام در صویره استان واسط عراق

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: همزمان با نخستین روز برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی به مناسبت عید سعید غدیر خم در شهر صویره استان واسط عراق، این رویداد فرهنگی با استقبال گسترده و پرشور شهروندان، علاقه‌مندان و مسئولان محلی مواجه شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: در نخستین روز از برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی استان ایلام در شهر صویره استان واسط عراق، غرفه‌های عرضه محصولات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی مورد استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان عراقی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این نمایشگاه که به مناسبت عید سعید غدیر خم و در راستای توسعه تعاملات فرهنگی میان دو استان ایلام و واسط  برپا شده است، مجموعه‌ای از آثار فاخر هنرمندان و صنعتگران استان ایلام را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده است.

شریفی تصریح کرد: بازدیدکنندگان ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنایع‌دستی استان ایلام، از تنوع، اصالت و کیفیت آثار ارائه‌ شده ابراز رضایت کرده و خواستار تداوم برگزاری چنین رویدادهای فرهنگی مشترکی شدند.

او ادامه داد: نمایشگاه صنایع‌دستی استان ایلام با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری استان و تقویت دیپلماسی فرهنگی میان دو کشور، به مدت سه روز در شهر صویره و کوت استان واسط عراق دایر خواهد بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031401118
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

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