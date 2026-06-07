۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۴

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام

استقبال تجار بین‌المللی از صنایع‌دستی ایلام در صویره عراق/ سفارش عمده محصولات سه غرفه نمایشگاه

استقبال تجار بین‌المللی از صنایع‌دستی ایلام در صویره عراق/ سفارش عمده محصولات سه غرفه نمایشگاه

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از استقبال چشمگیر تجار بین‌المللی از محصولات صنعتگران استان در نمایشگاه صنایع‌دستی شهر صویره عراق خبر داد و گفت: سفارش عمده محصولات سه غرفه نمایشگاه توسط یکی از تجار سرشناس عراقی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنایع‌دستی ایلام برای حضور در بازارهای بین‌المللی است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی با اشاره به استقبال گسترده بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی عراق از نمایشگاه صنایع‌دستی استان در شهر صویره، اظهار کرد: حضور یکی از تجار شناخته‌شده عراقی و ثبت سفارش عمده محصولات سه غرفه حاضر در این نمایشگاه، اتفاقی ارزشمند در مسیر توسعه بازارهای صادراتی صنایع‌دستی استان به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع.دستی ایلام افزود: این استقبال، بیانگر کیفیت، اصالت و خلاقیت آثار هنرمندان و صنعتگران ایلامی است و نشان می‌دهد صنایع‌دستی استان، فراتر از مرزهای جغرافیایی، توانایی حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را دارد.

او تصریح کرد: استقبال تجار و فعالان اقتصادی عراق از تولیدات صنعتگران ایلامی، افق‌های تازه‌ای را برای توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و حمایت از هنرمندان این حوزه ترسیم کرده و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تعاملات اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور همسایه باشد.

شریفی تأکید کرد: کیفیت ممتاز محصولات و هنر اصیل صنعتگران استان، مهم‌ترین سرمایه برای حضور پایدار در بازارهای جهانی است و این موفقیت، انگیزه‌ای مضاعف برای استمرار حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و تقویت دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی استان خواهد بود.

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کد خبر 1405031701344
معصومه علیمحمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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