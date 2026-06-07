به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی با اشاره به استقبال گسترده بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی عراق از نمایشگاه صنایعدستی استان در شهر صویره، اظهار کرد: حضور یکی از تجار شناختهشده عراقی و ثبت سفارش عمده محصولات سه غرفه حاضر در این نمایشگاه، اتفاقی ارزشمند در مسیر توسعه بازارهای صادراتی صنایعدستی استان به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع.دستی ایلام افزود: این استقبال، بیانگر کیفیت، اصالت و خلاقیت آثار هنرمندان و صنعتگران ایلامی است و نشان میدهد صنایعدستی استان، فراتر از مرزهای جغرافیایی، توانایی حضور مؤثر در بازارهای منطقهای و بینالمللی را دارد.
او تصریح کرد: استقبال تجار و فعالان اقتصادی عراق از تولیدات صنعتگران ایلامی، افقهای تازهای را برای توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و حمایت از هنرمندان این حوزه ترسیم کرده و میتواند زمینهساز گسترش تعاملات اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور همسایه باشد.
شریفی تأکید کرد: کیفیت ممتاز محصولات و هنر اصیل صنعتگران استان، مهمترین سرمایه برای حضور پایدار در بازارهای جهانی است و این موفقیت، انگیزهای مضاعف برای استمرار حضور در نمایشگاههای بینالمللی و تقویت دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی استان خواهد بود.
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