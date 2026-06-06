به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی روز جمعه ۱۵ خردادماه جاری در جریان سفر به بغداد و دیدار با مسئولان اداره جوانان و ورزش شهرک صدر، بر ضرورت توسعه همکاریهای فرهنگی و گردشگری میان دو کشور تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام گفت: این نشست با حضور خالد الرکابی، مدیر اداره جوانان و ورزش شهرک صدر بغداد، ابوالغیث مدیر شورای مذهبی بغداد، جمعی از فعالان اجتماعی، نمایندگان سازمانهای جوانان و اعضای هیئت ایرانی برگزار شد.
شریفی تصریح کرد: در این دیدار، طرفین راهکارهای گسترش همکاریهای مشترک در حوزههای گردشگری مذهبی، فرهنگی و میراثی، تبادل هیئتهای جوانان و ورزش، برگزاری برنامهها و رویدادهای مشترک فرهنگی، همکاریهای علمی و دانشگاهی، توانمندسازی جوانان، حمایت از صنایعدستی و توسعه گردشگری پزشکی و طبیعتگردی را مورد بررسی قرار دادند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام با اشاره به ظرفیتهای گسترده دو کشور در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، اظهار کرد: توسعه همکاریهای مشترک میتواند زمینهساز افزایش تبادلات فرهنگی، رونق گردشگری و تقویت روابط مردمی میان ایران و عراق باشد.
او گفت: در ادامه این نشست، گزارشی از فعالیتها، برنامهها و دستاوردهای اداره جوانان و ورزش شهرک صدر در حوزههای جوانان، ورزش و فرهنگ ارائه شد و ظرفیتهای موجود برای اجرای برنامههای مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
شریفی اظهار کرد: دو طرف همچنین برای امضای پروتکل همکاری مشترک پیش از پایان ماه محرم توافق کردند. این تفاهمنامه زمینه اجرای برنامهها و فعالیتهای مشترک فرهنگی، گردشگری و جوانان را فراهم کرده و موجب تبادل تجربیات و بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام ضمن قدردانی از میزبانی و استقبال مسئولان عراقی، آمادگی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام را برای توسعه همکاریهای پایدار با نهادهای فرهنگی و اجتماعی عراق اعلام کرد و گفت: بهرهگیری از اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی دو کشور میتواند افقهای تازهای را در مسیر دیپلماسی فرهنگی و توسعه گردشگری منطقه ایجاد کند.
در پایان این نشست، خالد الرکابی با تقدیر از حضور هیئت ایرانی، این دیدار را گامی مهم در مسیر توسعه همکاریهای بینالمللی و تبادل تجربیات موفق میان نهادهای مرتبط با جوانان، فرهنگ، میراث فرهنگی و گردشگری دانست.
همچنین از تلاشهای عدنان الجنابی، مدیر انجمن جوانان النعمانیه، در هماهنگی و برنامهریزی این سفر و نقش مؤثر او در تقویت ارتباطات میان طرفهای ایرانی و عراقی قدردانی شد.
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